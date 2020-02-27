Лукерья Ильяшенко о романе с Прилучным: Из-за Паши меня хотели убить

Поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце уже несколько дней не могут спать спокойно. Они гадают, что же на самом деле стало причиной расставания одной из самых красивых пар российского кинематографа.

Самой распространенной версий являются измены актера (которых, по слухам, было невероятное множество). Поговаривают, что звезда сериала «Мажор» изменял жене даже на работе с актрисой Лукерьей Ильяшенко. Корреспондент Sobesednik.ru пообщалась с предполагаемой разлучницей и выяснила, был ли у нее на самом деле роман с Прилучным.

Говорить о жене Прилучный отказался

Слухи о том, что между Прилучным и Муцениеце пробежала черная кошка, появились задолго до того, как артисты объявили о разводе. Сама Агата уже больше года назад признавалась нашему корреспонденту, что в их отношениях бывают кризисы.

– А вы скажите, у какой пары не бывает кризиса в отношениях? – задавалась вопросом актриса. – Все ссоры у людей происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял. Кто-то что-то недоговорил, затаил в себе обиду, и потом это выстреливает в самые неожиданные моменты. Самое главное тогда – сесть и поговорить друг с другом начистоту. Если конечно, вам это нужно. А если нет – нужно разводиться и не морочить никому голову.

С Прилучным мы делали интервью несколько месяцев назад. Артист с удовольствием рассказывал о работе и детях, но говорить о жене категорически отказался. К тому же Павел намекнул нам, что не считает себя счастливым человеком.

– Если дети захотят стать артистами, их ожидают только несчастья и сумасшествие, – отрезал артист. – Я получаю удовольствие от моей работы, но никому эту профессию не советую!

– Ну вы же не несчастный человек?! – поинтересовались мы у Павла.

– Откуда вы знаете? Вы же не копаетесь в этом, не живете со мной…

«Это сатанячий ад!»

Лукерья Ильяшенко снималась вместе с Павлом в фильме «Призрак» в тот период, когда в прессе только начали появляться разговоры о ссорах Прилучного с женой. После того, как в интернет просочилось совместное фото артистов со съемочной площадки, поползли слухи, что именно Лукерья является причиной раздора в семье. Звезда сериала «Сладкая жизнь» впервые прокомментировала эти домыслы нашему корреспонденту в эксклюзивном интервью.

Лукерьея Ильяшенко / фото Global Look Press

– Это какой-то сатанячий ад! – восклицает Лукерья. – Мы с Пашей снимались в одном проекте. Количество раз, когда мы с ним виделись лично, ограничивалось количеством смен. Там не было никакого намека ни на что вообще! Просто в какой-то момент Паша, который уже тогда, как я понимаю, переживал сложные отношения со своей супругой, запостил наше общее селфи на своей страничке в соцсети. Так делают все артисты на площадке. На следующий день после того, как он выложил фото, простите, такой говномес начался! Мне в личку писали какие-то невменяемые бабы: «Мы на тебя наведем порчу! Мы тебя убьем! Устроим темную в подворотне». Это просто сатанячий бред! Мне очень жаль, что у ребят все так сложилось. Но люди сходятся, люди расходятся. Может быть, они опять помирятся. Я правда ни при чем тут, даже ни на йоту!

«Паше было больно, но он работал»

Также Лукерья поделилась с нами впечатлениями от совместной работы с Павлом. По ее словам, несмотря на семейные проблемы, Прилучный на площадке выкладывался на все сто.

– Паша – абсолютно профессиональный чувак, – продолжает Ильяшенко. – Как бы ему хреново не было, он всегда выполнял свою работу. Он находился в постоянной боли от того, что в семье было все не очень хорошо, но всегда вовремя приезжал на смены. Жаль, что проект наш до сих пор не вышел, кино у нас получилось очень хорошее.