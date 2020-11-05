Смерть отца, 10 сотрясений мозга и любовная драма: как "нищеброд" Прилучный стал звездой

Звезда сериала «Мажор» – актер Павел Прилучный, 5 ноября празднует свой 33-й день рождения.

К возрасту Христа артист подошел финансово успешным человеком, способным обеспечить не только себя, но и близких. Но мало кто знает, что путь Павла Прилучного к достатку и популярности был весьма тернист. О жизненных испытаниях главного «мажора» российского кинематографа – в материале Sobesednik.ru.

Павел Прилучный родился в казахстанском городе Шымкент. Его папа на тот момент был уже бывшим боксером, а мама – хореографом. Павел – младший ребенок в семье, у него есть старшие брат и сестра.

– Самое-самое детство было в Казахстане, оно было, конечно, прекрасное, – рассказывал недавно Прилучный в интервью YouTube-каналу «вМесте». – Но начали щемить русских прям жестко, когда Советский Союз распался… Ничего не купишь. Дефолт. И уехали мы в Сибирь. Под Новосибирском поселок городского типа Бердск. Это прям такая жесть-жесть. Особенно в 90-х.

Видя, как родители с трудом сводят концы с концами, Павел с самого детства старался принести в дом хоть какую-то копеечку.

– Мы там машины мыли, занимались разгрузкой каких-то вагонов, помогали ящики грузить в магазины, – вспоминает артист. – Учебные дни, конечно, у меня были плотно расписаны.

Подростком Павел нашел себе работу в заведении для взрослых.

– Я вел программы в стриптиз-баре в 13 лет, – признался актер в интервью на канале PEOPLETALK TV. – Но я выглядел лет на 18. Паспорт там никто не смотрит.

Помимо учебы и работы, Прилучный занимался боксом. А позже к спорту прибавились танцы в хореографическом училище, учеба в музыкальной школе. Если музыкой Павел занимался с неохотой, то бокс очень любил. К 14 годам получил звание КМС, но вынужден был оставить этот спорт из-за травм – у Павла было 10 сотрясений мозга.

Но самое страшное, что пришлось пережить Прилучному в подростковом возрасте, – это смерть отца. После этой утраты мальчик понял, что должен еще больше работать ради мамы и сестры.

– Помню, что-то происходит на кухне. Я стою и не понимаю, что происходит, – описывал артист поворотный момент своей жизни, случившийся после смерти отца. – И как раз брат женился только-только. И братан такой говорит: «Слушай, ну, типа теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Я считаю, что это правильные слова, потому что они меня сподвигли на то, чтобы быть лидером… В какой-то момент это меня сильно очерствило внутри. То есть, я понял, что надо как-то выкарабкиваться. Что тут я жить больше не хочу.

Примерно в тот же период Павел перебрался в Новосибирск, где тоже пришлось выживать. Будущий актер работал продавцом на рынке, курьером, аниматором. Одним словом, крутился как мог. Накопив определенную сумму, Прилучный забрал из Бердска маму.

– Мы там продали дом, потому что были большущие проблемы с долгами, – поделился артист. – Какая-то жесть началась у нас, когда отец умер. Подстава за подставой… Мы продали дом, отдали все долги и жили в съемной квартире.

В Новосибирске Павел окончил театральное училище, начал играть в театре, сниматься в рекламных роликах. Но в какой-то момент он понял, что пора стремиться к чему-то большему, и переехал в Москву.

Столица приняла Прилучного сурово. На время вступительных экзаменов в театральный вуз Павел решил снять квартиру, но стал жертвой мошенников и лишился практически всех денег – 15 тысяч рублей. Ему пришлось ночевать на вокзале. Утром он направился в офис фальшивых риэлторов, которые его обокрали, но деньги вернуть не удалось. Проблема с жильем была решена во время вступительных экзаменов: Павел познакомился с девушкой, которая согласилась приютить его.

Прилучного приняли в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину. Но позже он ушел в ГИТИС. Поговаривают, что эти перемены произошли из-за любовной драмы Павла. Дело в том, что у него был роман с голливудской актрисой Никки Рид, которая посещала курсы для иностранцев при МХАТе. Павел даже хотел переехать к возлюбленной в США и устроился мойщиком посуды, чтобы заработать деньги на билет. Однако Никки перестала отвечать на звонки, глубоко ранив сердце парня.

Никки Рид // Фото: Global Look Press

Удача начала улыбаться Павлу в 2008-м. Именно тогда у Прилучного стали появляться небольшие роли в кино. Через два года он был уже «на слуху» и получил предложение сняться в сериале «Закрытая школа». И потом – как по накатанной: «Геймеры», «Как выйти замуж за миллионера», «Мажор»… На сегодняшний день Прилучный является одним из самых высокооплачиваемых российских актеров. Теперь Павел может обеспечить не только себя, маму, сестру, брата, но и двоих своих детей – сына Тимофея и дочь Мию, рожденных в браке с актрисой Агатой Муцениеце.

Несмотря на то, что этим летом пара развелась и Прилучный уже строит новые отношения с актрисой Мирославой Карпович, о своих детях он не забывает. Павел делает все, чтобы их детство было не таким тяжелым, как его собственное.

Источники: вМесте, PEOPLETALK