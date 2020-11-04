Время Карпович прошло: Ургант попытался помирить Муцениеце с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце ответила на вопросы Ивана Урганта о жизни после развода с Павлом Прилучным.

Между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным не утихают страсти. Артисты разошлись полгода назад, но преданные поклонники пары искренне верят, что воссоединение экс-возлюбленных все-таки возможно. Так, недавно появились слухи о том, что Павел расстался со своей девушкой – актрисой Мирославой Карпович, и хочет вернуться к Агате.

После разрыва с Павлом Агата не сломалась, ее карьера пошла вверх. Актриса успешно набирает миллионы просмотров в интернете благодаря своему YouTube-шоу «Честный развод», где она общается со знаменитостями на деликатную тему расставания. Идея программы пришла ей в голову сразу же после развода с Прилучным.

– Я бегала, находясь уже в этой ситуации непростой личной жизни, – рассказала 31-летняя Муцениеце в программе «Вечерний Ургант». – И думаю: вот мне не с кем поговорить, а так хочется. А еще подружки начали мне писать. Некоторые из них сказали, что хотят развестись, но боятся. И я поняла, что эта тема на самом деле такая щекотливая и некому выговориться. Не в том смысле, чтобы сплетни распускать, а именно про самочувствие, про то, как ты переживаешь этот период. И вот я придумала сделать такую передачу.

Павел Прилучный после развода остался жить в загородном доме, который он уже выставил на продажу. А Агате досталась московская квартира неподалеку от метро Речной вокзал. Именно там Муцениеце и снимает все выпуски «Честного развода», приглашая героев к себе в гости.

– У нас есть договоренности с отцом (Павлом Прилучным. – Прим. Sobesednik.ru), что дети уезжают на выходные к нему, и квартира освобождается, – поделилась актриса. – Я стараюсь ставить в эти дни съемки. Конечно, коты с собакой бегают, мешают.

Муцениеце призналась Ивану Урганту, что уже перестала переживать по поводу развода. В разговоры о том, что Павел хочет к ней вернуться, она не верит. Но даже если бы Прилучный и правда предложил ей начать все заново, Агата бы ответила бывшему, что его поезд ушел.

– Я слышала (про слухи о намерениях Павла вернуться. – Прим. Sobesednik.ru). Посмеялась, – к удивлению Урганта, жестко сказала Агата. – Это все чушь собачья… Надо было раньше!