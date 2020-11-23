Что произошло с Павлом Прилучным? Врачи заговорили о "риске паралича" и других "страшных" последствиях"

2020 год продолжает удивлять не только в глобальном смысле, но и целой чередой, мягко говоря, странных частных случаев. Одним из тех, кому пришлось испытать на себе всю «силу» високосного года, похоже, стал известный российский актер Павел Прилучный. Сначала артист угодил в громкий скандал после того, как бывшая супруга Агата Муцениеце обвинила его в насилии и подала на развод. Позднее с ним приключилась не менее странная история об отношениях со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

А накануне поклонники Прилучного и вовсе были шокированы известиями о том, что артиста избили в Москве, причем избили так, что он оказался на больничной койке, да еще и с довольно тяжелым диагнозом – перелом черепа. Пока журналисты пытались разобраться в обстоятельствах происшествия, перебирая версии причин нападения на популярного актера, стало известно, что серьезную травму он получил вовсе не в результате нападения. Более того, это повреждение было получено даже не в Москве, где артист на данный момент проходит лечение, а в Калининграде. Там Павел якобы неудачно упал, а после с опухшим носом, рассеченной скулой и заплывшим глазом прилетел в Москву и отправился к медикам.

К слову, версия с нападением появилась не просто так. Дело в том, что медики и стражи порядка привыкли опрашивать всех пациентов с характерными для криминала травмами о произошедшем с ними. И первая версия, которую якобы озвучил артист, касалась именно нападения. Однако позднее он все же заявил, что получил травму по собственной неосторожности. Впрочем, после такой резкой смены риторики поклонники засомневались, а правду ли говорит актер.

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В скором времени пресса узнала о данных, внесенных в медкарту Прилучного: множественные гематомы, перелом костей лицевого скелета. Отмечалось также, что на момент поступления в клинику пациент был трезв, никаких запрещенных веществ в его крови выявлено не было. «Очень сильно избит, находится в травматологии», – приводит телеканал «360» слова своего источника.

Несмотря на то, что характер полученных артистом травм считается довольно серьезным, он, как оказалось, чувствует себя сносно и даже делится видеозаписями в социальной сети. Этот факт немного успокоил поклонников, однако медики считают, что будущее артиста не так оптимистично. По их словам, если травмы головы приведут к образованию гематомы, то она может негативно отразиться на работе одного из полушариев мозга.

«ЧМТ такого характера могут проявить себя по-разному, в этом и заключается их главная опасность. Может появиться обычная гематома, которая впоследствии создаст давление на отдельные структуры головного мозга. Все это может обернуться страшными последствиями: нарушением речи, проблемами с памятью, парализацией конечностей. Тот факт, что он сейчас нормально себя чувствует – еще ничего не означает», – приводит портал «Телепрограмма» прогноз травматолога, кандидата медицинских наук Артема Катулина.

Кроме того, по словам специалиста, актер может провести в клинике от трех до семи дней, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. В случае положительного сценария его могут отпустить лечиться домой под наблюдением невролога, однако не исключен и негативный сценарий – в этом случае врачам придется предпринимать меры во избежание образования гематом.

«Сейчас необходимо тщательное наблюдение, КТ, чтобы избежать любых патологий. Если нет никаких гематом и кровоизлияний, то все закончится относительно благополучно», – добавил медик.