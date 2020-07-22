Бедный Павел: новая любовница разоряет Прилучного

Друзья Павла Прилучного не на шутку обеспокоены поведением актера. Он внезапно снял со своих счетов несколько миллионов рублей из средств, которые они с бывшей супругой Агатой Муцениеце откладывали на погашение кредита за дом. Официальная версия: актер решил инвестировать семейные накопления в какие-то бизнес-проекты.

«И сейчас, насколько я знаю, за дом Павел почему-то не платит… Мы уже переживаем, как бы Паша не попал в сомнительную компанию и не остался без крыши над головой. Тревожный звоночек то, что он уже хочет продать дом», – поделился с журналистами друг Прилучного.

По его же словам, Павел, несмотря на востребованность, сейчас остался без работы, как и все люди творческих профессий. Съемки четвертой части «Мажора» перенесли с августа на февраль следующего года, и все это время нужно как-то жить и платить алименты.

И в то же время у новой пассии Прилучного – Мирославы Карпович, наоборот, наступили «сытые» времена. Она хвасталась коллегам, как ей на карточку «упал» почти миллион, рассекает на новом внедорожнике, который Прилучный сначала подарил Агате, а потом забрал во время ссоры. В конце концов у Мирославы появилось жилье, она переехала в особняк Прилучного. Ранее свою квартиру в Красногорске Карпович продала за бесценок, около 2 миллионов рублей.

Фото: Instagram

«Не исключено, что она отдала квартиру за долги, если получила за жилье такую небольшую сумму», – судачили люди из киношной тусовки.

Заработками актриса также не блистала. Как у любой «актрисы одной роли», ее слава после «Папиных дочек» быстро померкла, и последнее время ее месячный доход, как сообщалось, колебался в районе 70 тысяч рублей за озвучку мультиков и игру в антрепризе с тем же Прилучным.

Мирослава пришла на роли в постановки «Косметика врага» и «Авантюристы» вместо Агаты. Последняя устраивала супругу выволочки за злоупотребление спиртным, и Павел приложил руку к замене состава на сцене. Как теперь выяснилось, рокировка произошла и в личной жизни актера.

«С появлением Мирославы обстановка в доме Прилучных накалилась. Ну представьте, каково жене находить в квартире вещи любовницы мужа. То майку, то еще что-то. Помощники Агаты по дому рассказывали, что порой чуть ли не иголки и соломенные фигурки она у себя в кровати находила. Все это совпало с шутками Карпович в соцсетях: мол, у нее в роду были колдуны и при желании она кого хочешь приворожит», – рассказывают «КП» «страшилки» коллеги актеров.

По их словам, Карпович твердо намерена женить на себе Прилучного. И уже уговорила Павла появиться вместе 30 июля на премьере его нового фильма «Телохранители».

Как говорится, 30 июля покажет. А судя по тому как стремительно и по-разному меняется финансовое положение Павла, Агаты и Мирославы, игра последней определенно стоит свеч.