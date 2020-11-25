"Состояние стабильное, съемки продолжатся": Агент Прилучного – о его здоровье

Главной новостью этой недели остается госпитализация Павла Прилучного. В своем Instagram артист подтвердил тот факт, что был прооперирован, но в ближайшее время собирается вернуться к нормальной жизни. О самочувствии артиста и дальнейшей судьбе съемок второго сезона сериала «В клетке», корреспонденту Sobesednik.ru рассказала агент Прилучного Екатерина Сычева.

По информации СМИ, драка, в которой пострадал Павел, произошла в одном из ночных клубов Калининграда. По слухам, Прилучный сначала словесно зацепился, а затем вступил и в физическую перепалку с владельцем заведения Владимиром Семеновым. В результате у артиста диагностировали перелом лицевого скелета. Прилучного экстренно прооперировали. О состоянии звезды кинематографа на сегодняшний день, нам рассказала его агент Екатерина Сычева.

– Павел действительно был госпитализирован после нападения на него, – говорит представительница артиста. – Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов.

Сычева также подтвердила нам информацию о том, что Павел готовит заявление в суд на своего обидчика. Но при этом агент артиста не называет имени человека, нанесшего увечья любимцу публики. Стоит отметить, что в Калининграде Павел находился по работе – на съемках второго сезона сериала «В клетке». Екатерина является одним из продюсеров этого проекта, поэтому мы не смогли не поинтересоваться у нее дальнейшей его судьбой.

– Текущие съёмки второго сезона сериала «В клетке», где Павел выступает ведущим актером и продюсером, продолжатся в ближайшее время, – уверяет наша собеседница. – Коллеги и близкие актера просят СМИ не спекулировать на произошедшем и не дезинформировать многочисленных поклонников Павла. Корректная информация о его состоянии будет поступать только от его официальных представителей или от него лично.