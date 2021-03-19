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"Скоро свадьба!": Прилучный и Карпович впервые вышли в свет вместе

Шоу-бизнес
16:39, 19 марта 2021

"Скоро свадьба!": Прилучный и Карпович впервые вышли в свет вместе
Фото: Global Look Press, Instagram
Фото: Global Look Press, Instagram

Актер Павел Прилучный появился на публике с Мирославой Карпович. Это случилось на масштабной вечеринке в одном из столичных ресторанов, где отмечали окончание съемок сериала «В клетке-2», в котором Прилучный исполняет главную роль.

На мероприятии весь вечер парочка сидела рядом, но открыто страсть друг к другу не проявляла. Актриса общалась с возлюбленным и его коллегами, с которыми нашла общий язык. Вечеринка затянулась до позднего вечера, и покинули ее влюбленные тоже вместе.

При этом фанаты пары поспешили отметить, что Карпович на этом торжестве чувствовала себя достаточно скованно.

Естественно, в сети сразу же принялись обсуждать парочку.

«Похоже, все идет к браку. Во всяком случае, эта девушка умеет себя прилично вести. Бывшая жена Павла Агата Муцениеце там бы уже всех заснимала до полусмерти. Дай Бог Павлу Прилучному семейного счастья. Я очень за него переживаю. Талантливый и красивый актер», – отметила фанатка актера.

«Скоро свадьба, видимо!» – торопит события другая поклонница.

«Не женится он на ней, хотя пара супер!» – возражает еще одна девушка.

«Боже мой! Как же унизительно ведет себя Карпович! Отвернулся от нее ухажер, а она ручкой дергает в такт ему. Видимо, он ей это позволил. Не будет делать, как он хочет, – бросит к чертовой матери. Ей 35 лет! Так и не поняла за столько лет, что чем больше ты растворяешься в мужике, тем быстрее останешься одна!» – есть и те, кому пара несимпатична.

«Не нам судить, на ком женится Павел. Это его личное дело, нечего нос совать куда не надо! А как они еще должны выглядеть? Целоваться при всех? Пришли вместе и ведут себя как приличные люди, а что там у них происходит – это уже их личное дело», – выдал толковую мысль мжчина-комментатор.

«Лучше бы вернулся в семью, красивая пара была. Дети свои, как же без них? Как не скучать по своим роднулькам… Хотя мне кажется, что девушек у него будет ещё много», – завершил дискуссию поклонник Муцениеце.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Прилучный #Агата Муцениеце #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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