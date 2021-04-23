Брухунова бросила Петросяна с сыном и укатила в Сочи

Жена юмориста улетела в Сочи, прихватив подругу, а муж и маленький сын остались дома.

Но похоже, Петросян не скучает в Москве без супруги.

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова наслаждается теплой весенней погодой в Сочи в обществе подруги.

Девушка известна своей любовью и к экстравагантным нарядам, и находясь на море она, как всегда, демонтирует подписчикам свои луки и пирожные, ради которых готова жертвовать фигурой.

Тем временем ее муж в Москве времени даром не теряет. Евгений Ваганович посетил Антикварный салон в Гостином дворе и восхитился представленными там ретроавтомобилями Horch и Rolls-Royce 30-х годов прошлого века.

Юморист может себе позволить не просто заглядываться на такие роскошные вещи. Напомним, что он и его бывшая жена Елена Степаненко делят в суде состояние в 1,5 миллиарда рублей.