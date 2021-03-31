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Сервизы на 1 млрд: опубликован список вещей, которые делят Петросян и Степаненко

Культура и ТВ
16:34, 31 марта 2021

Сервизы на 1 млрд: опубликован список вещей, которые делят Петросян и Степаненко
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Коллекция юмористов оценивается в круглую сумму.

За бракоразводным процессом Евгения Петросяна и Елены Степаненко наблюдает вся страна. Сейчас артисты через суд делят имущество, которое оценивается в несколько миллиардов рублей. Список дорогих вещей, находящихся в коллекции комиков, внушительный.

В распоряжении Sobesednik.ru оказался перечень раритетов, среди которых есть интересные экземпляры, изготовленные на самых брендовых фарфоровых заводах мира.

Вазы датской Королевской Мануфактуры Royal Copenhagen: 3 штуки по 109 000 рублей

По меркам данной мануфактуры, основанной 1 мая 1775 года, это цена не столь высокая, хотя продукция этого предприятия – одна из самых дорогих в мире.

Одно из наиболее известных произведений мануфактуры – парадный сервиз Флора Даника, заказанный датским королём в качестве подарка Екатерине Второй. Предприятие по сей день сохраняет прочные связи с датской королевской семьёй. Три волнистых линии — эмблема и марка мануфактуры, символизируют три главных датских пролива: Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.

Фото: скриншот списка оцененных вещей

Конфетница из мануфактуры братьев Корниловых стоимостью 80 000 рублей

Средняя цена для этого крупнейшего завода, выросшего из небольшой мануфактуры на правом берегу Невы.

Предприимчивая купчиха второй гильдии Мария Васильевна Корнилова в 1835 году сосредоточила на своём бизнесе пятерых сыновей, что упростило всю финансовую деятельность. До этого семья Корниловых ввозила в Россию заморский фарфор. Корниловы вошли в историю фарфорового мирового дела как опытные экспериментаторы, которые не боялись новшеств.

Вскоре мануфактура начала принимать заказы из императорского двора, но продолжала работать и на среднестатистического покупателя. Но, к сожалению, 1917 год изменил планы семьи Корниловых, одна из самых успешных фабрик перестала существовать.

Фарфор получил статус коллекционного, но встретить сегодня цельный сервиз практически невозможно, поэтому каждое изделие ценится на вес золота. 

Антикварные фарфоровые статуэтки Меissen за 175 000 рублей и молочница за 165 000 рублей

В прошлом году одно из брендовых немецких фарфоровых предприятий отметило 210 лет своей плодотворной работы. Это одно из самых дорогих ручных производств в мире.

Фото: скриншот списка оцененных вещей

Один из самых престижных логотипов среди поклонников роскоши наносится кобальтовой краской. В арсенале Меissen – более десяти тысяч секретных рецептур.

Чайный сервиз на шесть персон плюс чайник и сахарница «ГарднерЪ» за 127 500 рублей

Иметь в своей коллекции старинный раритет – мечта каждого коллекционера.

Сама Екатерина Великая предпочитала, чтобы ей сервировали стол именно этим фарфором.

Основатель производства Франц Гарднер прослыл среди своих коллег неутомимым тружеником, который проехал по России тысячи вёрст, чтобы найти нужную для себя глину, лучшей оказалась «глуховатая глина».

Чайный сервиз//фото: сайт мануфактуры "ГарднерЪ" в Вербилках

Сама фабрика располагалась в Дмитровском уезде Московской губернии. По сей день эта фабрика находится в Вербилках Московской области и выпускает несколько линеек продукции, но по-прежнему чайные сервизы являются её брендом.

Царский сервиз Кузнецовского фарфорового завода за 1 900 000 рублей

Кузнецовский фарфор с разноцветными клеймами, куда нанесена знаменитая фамилия, знает весь мир. Иногда встречаются клейма с ошибками, так как наносили их простые рабочие, но именно такие имеют высокую ценность. Основатели известного на весь мир концерна вышли из крепостных крестьян старообрядцев, которые жили в Гжельской губернии, их начальное производство размещалось в местечке Дулево.

Основатель семейного дела Яков Кузнецов смог выкупить себя и семью из крепостной зависимости. В 1887 году в товарищество Кузнецовых уже входило семь фабрик. Посуду для разночинного люда делали с той же тщательностью, что и для заказчиков из рестораторанов, где обедали аристократы. В 1917 году успешное «Товарищество Кузнецова» было национализировано.

Теги: #Знаменитости #Евгений Петросян #Степаненко #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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