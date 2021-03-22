"Рады за Петросяна": вторую беременность Брухуновой обсуждают в Сети

В соцсетях развернулась жесткая дискуссия после появления слухов о скором прибавлении в семье Евгения Петросяна.

Супруга Евгения Петросяна, 32-летняя Татьяна Брухунова опубликовала на своей странице в Instagram новый ролик. И это видео неожиданно вызвало бурное обсуждение в Сети, а все потому, что на нем поклонники рассмотрели признаки беременности.

Брухунова активно ведет соцсети, но при этом умудрилась скрыть как первую беременность от Петросяна, так и рождение сына Вагана. О том, что 13 марта 2020 года у пары появился ребенок, стало известно только в прошлом сентябре. Недавно Ваган как раз отметил свой первый день рождения.

Никаких опровержений в ответ на многочисленные вопросы в Instagram Брухунова не сделала, зато забанила подписчика за такой вопрос с формулировкой «Я не извиняю за некорректные вопросы. Чувство этики должно быть у каждого».

И в сети началось живое обсуждение новости, в основном, в негативном свете. Комментарии столь оскорбительны, что мы не можем это публиковать из этических соображений. Поэтому выбрали позитивные комментарии – ведь если Татьяна беременна на самом деле, то ребенку нужна положительная энергетика.

«Не мешайте жить человеку. Я рада за Петросяна, у него все будет хорошо», – поддержала Евгения Вагановича и его супругу фанатка артиста.

«Столько старых теток и мужиков из шоу-бизнеса находят молодых, но именно Татьяна всем почему-то поперек горла встала. Нормальная молодая женщина. Молодец! Счастья ей и ее деткам. И пусть все хоть заорутся, она счастливая мама и ее дети будут расти в любви», – постаралась заткнуть недоброжелателей дама в возрасте.

«Детей надо рожать всегда. А я верю, что это ЛЮБОВЬ (именно поэтому и получается зачать, и возраст не замечается). Достаток как бонус, почему нет?» – пара нашла поддержку и у мужчин.

«Если для кого-то это новость, то мужчины могут зачать ребёнка в любом возрасте. А немалое количество их продолжает заниматься сексом всю свою жизнь, особенно, если обладали отличным темпераментом и не прекращали это занятие. Если тестостерон регулярно вырабатывать, то он никуда не денется. Надо некоторым было лучше учиться в школе на биологии», – объяснил матчасть тем, кто не верит в силы Петросяна, его фанат-доктор.