В столичном суде рассказали, когда разделят имущество Петросяна и Степаненко

Юмористам предстоит делить жилплощадь и имущество на миллиарды рублей.

– 5 февраля представителям обеих сторон вручили копии результатов проведенной Министерством юстиции России с участием сторонних организаций экспертизы, – сообщил Sobesednik.ru пресс-секретарь Хамовнического районного суда г. Москвы Ираклий Сохадзе. – От Евгения Петросяна за документами прошел адвокат Сергей Жорин, от Елены Степаненко – адвокат Елена Забралова.

– В пятницу же судья возобновила производство по делу о разделе имущества, – добавила Sobesednik.ru и. о. пресс-секретаря Хамовнического районного суда г. Москвы Анна Локтева. – На 11 марта 2021 года в 12:45 назначено судебное заседание. Оно пройдет в закрытом режиме, так как процесс закрыли еще в 2018 году по просьбе обеих сторон. Поэтому слушателей в зал № 5, где оно пройдет, допускать не будем. Как и в само здание суда – действуют ограничения в этом плане в связи с пандемией коронавируса. Отмечу, что ни Петросян, ни Степаненко ни разу за эти четыре года не являлись на заседания по своему делу, поэтому поклонникам караулить их у суда и в этот раз не советуем.

О результатах оценки богатства Петросяна и Степаненко Sobesednik.ru писал накануне – она заняла 500 листов.