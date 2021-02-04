Богатство на 500 листов: Минюст закончил оценку имущества Петросяна и Степаненко

Экспертиза заняла 1 год и 9 месяцев.

Хамовнический районный суд, напомним, развел юмористов 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое Петросян и Степаненко начали делить еще до начала процесса о разводе: с иском о разделе имущества Елена Григорьевна обратилась еще 3 июля 2018 года. Брак при этом она расторгнуть не просила.

Однако такое решение не устроило Евгения Вагановича, и на развод 26 октября 2018 года подал уже он. Пытался сделать он это и раньше, но лишь к этому дню удалось добиться удовлетворения ходатайства о том, чтобы иски разделили: отдельно рассматривали развод, отдельно – раздел. Чтобы расторгнуть брак, суду потребовалось всего три недели. А вот дележ совместно нажитого продолжается до сих пор.

Лишь 8 мая 2019 года суд отправил все добро бывших супругов на экспертизу, и длилась она по сей день, то есть без четырех дней 1 год 9 месяцев! И вот наконец 4 февраля 2021 года результаты экспертизы передали в суд. Первым об этом узнал Sobesednik.ru.

Елена Степаненко//Фото: скриншот YouTube

– Заключение экспертизы по делу о разделе имущества между Евгением Вагановичем Петросяном (в суде он проходит под своей фамилией в паспорте – Петросянц) и Еленой Григорьевной Степаненко нам передали только что, – рассказал Sobesednik.ru пресс-секретарь Хамовнического районного суда г. Москвы Ираклий Сохадзе. – Заключение проводило Министерство юстиции Российской Федерации. Поскольку описывать и оценивать пришлось очень много всего, привлекали экспертов сторонних организаций.

Заключение получилось очень объемное: оно заняло целую коробку. На первый взгляд, там не менее 500 листов!

Сегодня вечером с ним знакомится судья, а завтра утром за ним придут адвокаты обеих сторон. Они не поменялись: у Петросяна это Сергей Жорин, у Степаненко – Елена Забралова. В электронном виде мы высылать его не будем: это сколько времени бы ушло на сканирование! Судебное заседание будет назначено в ближайшее время, с учетом времени, необходимом для ознакомления.

Что делят Петросян и Степаненко, читайте в нашем материале здесь.