Дочь Иосифа Пригожина снова обиделась на отца

Даная Пригожина, отвечая на вопросы подписчиков, упомянула, что не была на дне рождении звездного папы не по своей инициативе. Девушка с обидой подчеркнула, что очень ждала праздника папы.

Иосиф Пригожин показывает себя отличным отцом, однако с биологическими детьми отношения у продюсера всегда были напряженными. Только в последние годы Пригожин смог наладить общение со старшими детьми от первого брака Данаей и Дмитрием.

Долгое время дети продюсера считали себя нелюбимыми отцом, ревновали его к детям Валерии, с которыми он так близок. Несколько лет назад Даная даже пришла в студию шоу «На самом деле», чтобы задать отцу вопрос: считает ли он своих родных детей ошибкой молодости, стыдно ли ему за них? Девушка со слезами на глазах рассказывала о том, как папа называл ее жирной. За тяжелыми отношениями наблюдала вся страна.

Время расставило все на свои места, Иосиф Пригожин нашел правильные слова для своих детей, общение межу отцом и наследниками наладилось. Подписчики стали чаще видеть счастливые фото продюсера и его дочери, на свадьбе сына Валерии также присутствовали Даная и Дмитрий, а также младшая дочь продюсера Лиза. Казалось бы, Пригожин наконец стал счастливым отцом.

Но… Сегодня Даная удивила многих подписчиков своими ответами на вопросы. Многих интересовало, почему девушки не было на пышном праздновании дня рождения отца. Как так получилось?

– Нет. Не знаю, – ответила Даная. – Мой день рождения я не жду так, как жду дня рождения родных, ведь никто не знает, что будет завтра. А так все нормально.

Может, папа думал, что я работаю, а может, так захотел.

Только не закидывайте никого гадостями. Все мы люди. Я привыкла. Он был счастлив в этот день – и слава Богу!

По словам Данаи, с младшей сестрой Лизой она не общается, так как у всех своя жизнь, а навязываться она не собирается.

Седая Вера.