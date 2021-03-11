Интимные тайны Малахова: Разин готов опубликовать шокирующий компромат

Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.

– Сегодня в очередной раз прошли съемки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым, – сообщил 57-летний Разин. – Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов.

Разин предполагает, что в эфире его будут вспоминать плохим словом, ведь такое уже было некоторое время назад. Да и с Юрием Шатуновым у Разина сейчас отношения, мягко говоря, не очень. А точнее, плохие: мужчины выясняют их в суде.

– Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них на голове волосы зашевелятся, – обратился продюсер к ведущему.

Андрей Разин

Также Разин пригрозил судом российскому телевидению и сообщил, что выпуск он будет отслеживать вместе с нотариусом, чтобы потом телевизионщики не могли сказать, что программы не было в эфире.

– Зрители и поклонники группы «Ласковый май» должны слушать наше творчество, – утверждает Разин в Instagram. – А вы, вместо того, чтобы пригласить меня и услышать все из первых уст, кулуарно собираетесь, чтобы полоскать чужое грязное белье.

Станислав Садальский

Если Разин действительно намерен сдержать свое слово в отношении Андрея Малахова, то компромат ему нужно готовить уже сейчас. Ведь актер Станислав Садальский, который принял участие в съемках того самого выпуска «Привет, Андрей!», уже анонсировал его в эфире в субботу 13 марта.

– «Волосы дыбом встанут!» – пугает Разин. Ну что ж, хорошо, что хоть что-то встанет… Посмотрим на эрекцию – надолго ли? – отшутился 69-летний Садальский. – А Юра вспоминал, сколько его обижали в детстве, как сразу отобрали паспорт, когда он его получил – директриса отобрала… Говорю: «Давай засадим ее в тюрьму!» А Юра: «Да нет, она давно уже умерла». «На похоронах был?» – спрашиваю Шатунова. – «Нет». – «А к Разину пошел бы?» – «Обязательно! Чтоб удостовериться».