Авербух проговорился об "интимном моменте" с Арзамасовой

Илья Авербух рассказал о жизни с молодой супругой, актрисой Лизой Арзамасовой, своих творческих планах и об участии Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период».

«Мы с Лизой нашли свой микромир, общую энергию и очень это бережём. Я стараюсь не приходить к ней на репетиции, мне кажется это интимный момент, его легко можно нарушить или отвлечь, я этого не хочу для Лизы», – трепетно рассказывает фигурист.

Сейчас Арзамасова репетирует спектакль по Достоевскому, полностью погружена в материал. Вечерами Илья застаёт её за разучиванием роли и старается не мешать молодой супруге.

К сожалению, согласно правилам, установленными в шоу «Ледниковый период», Лиза Арзамасова не может участвовать в проекте, так как теперь является законной женой продюсера. Напомним Лиза и Илья вступили в брак 20 декабря 2020 года.

«На моём шоу у жены было специальное место, откуда она могла смотреть номера, а потом очень аккуратно говорила, что понравилось, в каких местах чего-то не хватило», – рассказывает хореограф.

Авербух не мог представить, какой резонанс вызовет участие Ольги Бузовой в его проекте, у артистки многое не получалось, порой она вела себя чересчур эмоционально. Но у спортсмена вызвало уважение, что Бузова не сдалась и билась до конца.

«Ольга не вошла в пятёрку лидеров, ей плохо даётся координация, но она пахала, стремилась. По сравнению с тем какой она пришла – «человек никогда не стоял на льду», у неё хорошие результаты», - произнёс слова защиты хореограф в интервью журналу «7 дней».

Сейчас Авербух погружён в постановку «Анны Карениной», премьера которой состоится в Сочи, параллельно готовит детский спектакль уже к следующему, 2022-му Новому году.

8 марта Лиза и Илья провели миниотпуск на Эльбрусе, после чего заедут по делам Ильи в Минеральные Воды, где строится его собственный Ледовый Дворец, в котором у детей будет возможность заниматься абсолютно бесплатно.

Анна Дубиницкая.