"Это война двух тренеров": Авербух, Ягудин и Боброва – о возвращении Косторной к Тутберидзе

На днях стало известно: чемпионка Европы, фигуристка Алена Косторная вернулась к своему тренеру Этери Тутберидзе, от которой ушла в июле к Плющенко. Что думают об этом наши самые известные фигуристы – в материале Sobesednik.ru.

Эта новость стала центральной на минувшей неделе, ведь такого поворота никто не ожидал. Фигурный мир и поклонники популярного вида спорта только привыкли видеть Алену Косторную в команде Евгения Плющенко, как вдруг она снова пошла на кардинальные изменения в своей карьере. Многие этому рады, другие же осуждают непостоянство Косторной. Как бы то ни было, Этери Георгиевна приняла свою подопечную, объяснив ситуацию так:

«Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала. – Диана (дочь Тутберидзе – прим. ред.) была ее адвокатом. Она сказала: "Мама, ты должна ей дать шанс, мне кажется, бог велел давать шанс". Не хочу держать эту мысль в голове, я должна дать возможность, иначе человек останется с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь».

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой // Фото: Instagram

– Только результаты соревнований покажут правильность ее решения, прежний переход результатов не дал, посмотрим, что будет сейчас, – говорит Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. – Мне все равно, кто у кого катается, кто к кому переходит. Меня, старика Леху, заводит, когда наши ребята отлично катают, вы видели, как безупречный прокат девчонок на недавних соревнованиях довел меня до слез.

Алексей Ягудин

– На данный момент это абсолютно правильное решение, – считает Илья Авербух. - Оно далось сложно не только Алене, ведь в спорте все амбициозные. Уверен, что у Алены была внутренняя дилемма с самой собой, и это очень важно, это говорит о масштабе личности. Я говорил об этом, и когда Женя Медведева возвращалась. Переступить местечковые амбиции и пойти дальше ради большого результата – удел больших спортсменов. Не считаю, что надо сыпать все шишки на штаб Жени Плющенко и Сережи Розанова, потому что Алена столкнулась с проблемой, с которой сталкиваются многие. Я всегда подчеркиваю: те, кто проходят школу Этери Тутберидзе, максимальный результат могут показывать только в школе Тутберидзе – это доказано уже не раз. Думаю, конкуренция в группе Тутберидзе будет колоссальная, тренер отдаст себя девочкам целиком, а как уже спортсменки воспользуются этим – покажет время.

Илья Авербух

– Я не знаю, чем руководствовалась Этери Георгиевна, у нее сейчас четыре сильные девочки, которые на данный момент претендуют на участие в Олимпиаде, – говорит известная фигуристка Екатерина Боброва. – Возможно, она хочет восстановить Алену и показать уровень своего тренерства, что именно она может и умеет. Если говорить прямо: то, что мы видим, – это просто какая-то война двух тренеров. С одной стороны, этот момент популяризирует наш спорт. О переходе Алены трубили из каждого утюга, и это прекрасно. Но главное, чтобы это все в цирк не переросло.