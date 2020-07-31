Этери Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы фигуристки Аленой Косторной

Чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе.

«Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше...», – приводит «Спорт-Экспресс» слова заслуженного тренера России, которая недавно была удостоена премии ISU Skating Awards.

Тутберидзе отметила, что со стороны фигуристок появляются «все новые и новые условия для продолжения совместной работы». Она привела в пример Юлию Липницкую, которая потребовала не выпускать ее на один лед с Евгенией Медведевой, отказавшейся, в свою очередь, выступать с Алиной Загитовой. «И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – пояснила Тутберидзе. Тренер подчеркнула, что не собирается как-либо менять свою систему подготовки.

Напомним, в мае стало известно о том, что от Тутберидзе к Евгению Плющенко перешла фигуристка Александра Трусова.