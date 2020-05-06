Плющенко прокомментирует информацию о переходе к нему Трусовой "через день-два"

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источники. По информации издания, одной из причин этому стали критические высказывания Тутберидзе в адрес Трусовой после неудачных прокатов фигуристки на турнирах.

Отмечается, что Плющенко не подтвердил и не опроверг информацию о переходе к нему Трусовой. «Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», – приводятся слова двукратного олимпийского чемпиона.

В конце прошлого года сообщалось о конфликте между Этери Тутберидзе и Плющенко. В частности, Тутберидзе обвинила Плющенко в попытках переманить к себе ее подопечную, олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Плющенко в ответ на это заявил, что Тутберидзе сама переманивает к себе уже сложившихся звезд.