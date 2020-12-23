"Какие ножки": Лиза Арзамасова взбудоражила фанатов фотографией на яхте

25-летняя Елизавета Арзамасова, более известная зрителям как одна из «Папиных дочек» – девочка-ботаник Галина Сергеевна, на днях вышла замуж. Её избранником стал 47-летний фигурист Илья Авербух. Судя по всему, сейчас молодожёны отправились в свадебное путешествие, что подтверждает свежее фото Лизы в Instagram.

Актриса позирует на яхте: вероятно, пара проводит отдых на юге. Общественность неоднозначно отнеслась к их неравному браку, хотя слухи об отношениях Елизаветы и Ильи ходили давно, и их свадьба вовсе не стала неожиданностью. Однако многие коллеги супругов все-таки оказались взбудоражены таким смелым их решением.

Комментарии под фото Елизаветы носят позитивный характер: «Лиза, Вы светлый и хороший человек», «Счастья вам и вашему мужу», «Такая милая девушка, рада за вас». Многие поклонники сериала «Папины дочки», которые практически на нем выросли, до сих пор не могут поверить в то, что их любимица, та самая девочка-школьница в очках и с косичками, незаметно повзрослела и уже создала свою семью. «Настроение дня» – так подписала свою фотографию с отдыха сама Лиза.

Фанатам актрисы остаётся только порадоваться за счастливых молодожёнов и пожелать их браку быть крепким и вечным.