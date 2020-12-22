Свадьба Авербуха и Арзамасовой: как познакомились, история любви

Брак двух знаменитостей с разницей в возрасте в 22 года стал одной из самых громких и светлых новостей уходящего года.

20 декабря Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали мужем и женой. Свадьба 25-летней актрисы и 47-летнего призера Олимпийских игр по фигурному катанию прошла без шика и в условиях абсолютной секретности. По словам коллег артистки, даже они узнали об этом событии уже постфактум из прессы. С чего же начиналась эта история любви и чем Илья покорил Лизу – в материале Sobesednik.ru.

Авербух и Арзамасова познакомились еще десять лет назад на проекте «Ледниковый период», куда Лиза пришла в качестве участницы. Илья же в шоу выступал наставником и продюсером. Конечно же, тогда о романе между этими знаменитостями речи быть не могло, ведь Лизе было всего 15 лет, ее везде сопровождала мама. Авербух на тот момент уже развелся с фигуристкой Ириной Лобачевой, с которой прожил в браке 12 лет, и встречался с другой женщиной, которая, по словам его коллег, ездила с ним на гастроли.

Через два года после окончания того «Ледникового периода» Арзамасова приняла участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Винкс на льду». Вспыхнула ли тогда на льду еще и страсть – неизвестно. Но примерно в тот период у Лизы были отношения с ее партнером по сериалу «Папины дочки» Филиппом Бледным. Авербуху же постоянно приписывали романы, от которых он открещивался.

Еще два года назад в московской квартире Ильи Авербуха не было никакого женского следа.

«Хозяйничаем вдвоем с сыном – мы с Мартином живем последние два года вместе (сына Мартина родила фигуристу Ирина Лобачева. – Прим. Sobesednik.ru). И нам очень комфортно, – рассказывал тогда Авербух. – Мы оба очень занятые люди: у меня плотный рабочий график, а сын много времени отдает учебе и своим увлечениям».

Впервые о романтических отношениях Арзамасовой и Авербуха заговорили в июне 2020 года, а уже через месяц на безымянном пальце правой руки артистки было замечено кольцо с бриллиантом, по всей видимости, подаренное во время помолвки. Свои отношения влюбленные отрицать не стали, но и комментариев по этому поводу никаких не давали. Лишь осенью актриса и фигурист появились вместе на программе «Вечерний Ургант», где поделились некоторыми подробностями своего романа.

– У нас очень нежные отношения и я надеюсь на продолжение, – произнес Авербух в студии у Ивана Урганта.

Выяснилось, что в период самоизоляции во время первой волны коронавируса влюбленные сидели на карантине вместе, и у Лизы сложились хорошие отношения с сыном избранника. Арзамасова пришла в восторг и от того, как Авербух показал себя в быту.

– Он очень хозяйственный! Очень! – сказала Лиза. – Он сам все может делать! Без шуток, Илья знает, как должно быть, умеет все организовать.

Расписались молодожены в одном из московских ЗАГСов. Невеста выбрала для церемонии голубое платье в пол с глубоким декольте и открытыми плечами, в одежде жениха особенной праздничности не наблюдалось – Авербух пришел на церемонию в светлых брюках и в черном пиджаке, под которым была белая футболка. По словам окружения пары, свое торжество влюбленные тщательно скрывали.

Свадьба Авербуха и Арзамасовой // Фото: стоп-кадр Instagram

К примеру, коллега Арзамасовой, актер Анатолий Руденко узнал о событии из прессы, хотя за два дня до этого играл с Лизой в одном спектакле. Но артист не обиделся, а, наоборот, рад за молодоженов.

«Они как будто из другого времени, – высказался 38-летний Руденко. – Такая любовь была у людей раньше. У них какой-то такой творческий тандем, они друг друга поддерживают именно в своих желаниях, свершениях. Поэтому здесь, мне кажется, абсолютно два гениальных творца нашли друг друга и связали свои судьбы».

Арзамасова сообщила о замужестве на своей странице в Instagram, опубликовав видео торжества. Артистку поздравили многие знаменитости, но и без критики в знаменательный для себя день звезда «Папиных дочек» тоже не осталась.

– Ее даже не накрасили как следует, – возмутилась одна из интернет-пользовательниц. – Цвет платья убил ее бледненькое лицо и пегие волосы.

– Жених в мятых штанцах, в футболке, в дезабилье практически, – отметил другой комментатор. – Встал с дивана, решил не одеваться.

По материалам: Teleprogramma.pro, «Вечерний Ургант», «Пятый канал».