Тайные роды Паулины Андреевой: что известно о сыне Бондарчука

В семье кинорежиссёра Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой 2 марта 2021 года случилось пополнение, о чем счастливая мама сообщила в своем Instagram. Сына назвали Иваном.

Слухи о том, что Паулина Андреева беременна от Бондарчука, ходили очень давно. Впервые информация об этом появилась в блоге Лены Миро. Еще в сентябре прошлого года скандальный блогер писала: «Паулину – поздравляю». Тогда директор актрисы Анастасия Враменко строго отреагировала: «Никаких комментариев по этому поводу не будет!»

При этом творческий отпуск артистка не брала, в свет выходила, участвовала в телевизионных шоу. Правда, актрису заменили аж в трех постановках МХТ им. Чехова.

И вот сегодня появилась информация о том, что Паулина Андреева впервые стала мамой. Сначала неофициальная.

Как сообщил «СтарХит», актриса родила в элитном госпитале «Лапино».

Паулина находится в закрытой VIP-палате под наблюдением врачей, и пускают к ней только медперсонал.

Журналисты попытались проверить слухи о рождении сына в звездной семье, но Федор Бондарчук оказался занят на съемках, а его племянник Константин Крюков, который прежде всегда вежливо общался с прессой, бросил трубку, едва речь зашла о новорожденном. Брат Андреевой ответил, что ему неудобно разговаривать, а пиар-директор актрисы Ольга Логинова – что сейчас находится в больнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

А спустя некоторое время 32-летняя Паулина лично поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram. Она выложила в ленте черно-белый кадр, на котором позирует с обнаженным округлившимся животом и кратко подписала его «Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021».

Для Андреевой новорожденный сын стал первым ребенком. Для 53-летнего Федора Бондарчука Ваня является третьим наследником. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 30-летний сын Сергей, он уже и сам успел дважды стать отцом, и 21-летняя дочь Варвара, которая много лет провела на лечении за границей. Еще в первые годы жизни девочке поставили неутешительный диагноз: детский церебральный паралич.

Едва новость о рождении сына Андреевой и Бондарчука появилась в Сети, супругов поспешила поздравить Ксения Собчак. И, пожалуй, она выразила мнение всего интернет-сообщества и шоу-бизнеса.

«Всем бы так отходить беременность, чтобы никто ничего и не заметил! Поздравляю от души», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Сергей Бегишев.