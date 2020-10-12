"Ей идет раздеваться": Андреева до Бондарчука свела с ума Машкова, Хабенского, Федорова

12 октября одной из самых красивых актрис российского кино, звезде сериалов «Оттепель» и «Метод» Паулине Андреевой исполнилось 32 года. Первым ее поздравил муж – Федор Бондарчук, оставивший ради нее жену Светлану после 25 лет совместной жизни.

В богемной среде об Андреевой говорят не иначе, как о роковой женщине. Коллеги актрисы легко верят: своим женским шармом Паулина свела с ума не только Федора Бондарчука, бросившего ради нее жену Светлану, но и – еще до него – Владимира Машкова и Константина Хабенского. Какие только романы не приписывают Паулине...

Как начиналась карьера Паулины Андреевой

До того, как поступить в театральный институт, петербурженка Паулина (имя при рождении – Екатерина) два года отучилась на факультете журналистики по настоянию своей мамы. Но в какой-то момент Андреева, обладающая абсолютно модельной внешностью, поняла, что хочет от жизни другого, и решила попробовать себя на актерском поприще. С первого раза она поступила в два театральных вуза – Школу-судию МХАТ и ГИТИС. Предпочтение Андреева отдала первому учебному заведению. После окончания учебы Паулина тут же получила приглашение от МХТ им. А.П. Чехова, где через некоторое время Владимир Машков поставил спектакль «№13D», в котором Паулине досталась главная роль молоденькой секретарши Джейн Уорзингтон. На протяжении всего выступления артистка расхаживала по сцене в кружевном корсете и трусиках, несомненно, перетягивая все внимание зрителей.

Андреева в спектакле «№13D» // Фото: Global Look Press

Впрочем, есть версия, что с Машковым юная Андреева познакомилась не в театре, а на съемках сериала «Григорий Р.» в Санкт-Петербурге, и тут же очаровала его. Участники съемочной группы этой картины на условиях анонимности рассказывали журналистам, что после рабочей смены Андреева будто бы ехала не домой, а в гостиницу, где жил Машков. Но ни Паулина, ни Владимир эту информацию никак публично не комментировали. Кстати, ходили слухи, что и в сериал «Оттепель» Паулина попала благодаря влюбленному в нее Машкову...

Что связывает Андрееву и Петра Федорова

Паулина Андреева и Петр Федоров в фильме «Саранча» // Фото: стоп-кадр с YouTube

Особенное внимание зрителей в этой картине заслужила постельная сцена актрисы с Евгением Цыгановым. А позже Паулина снялась в провокационном фильме «Саранча», в котором ее героиня большую часть времени занималась любовью с героем Петра Федорова. Сама артистка впоследствии рассказала, какие эмоции она испытывала, оголяясь в кино.

– Это было довольно страшно, – делилась Андреева. – Я не согласна с мнением, что актриса должна свободно и спокойно обнажаться, что ее обнаженное тело – такой же инструмент, как и другие в актерском арсенале. Все-таки я считаю, что моя нагота – это мое личное дело. Так что кое-что по моей просьбе было скорректировано. Мы подробно прорабатывали все эти сцены в одежде. Каждое движение было отрепетировано, как в балете. Никакой импровизации!

Разумеется, после «Саранчи» Паулине стали приписывать роман и с Федоровым. Но есть также версия, что в начале карьеры Андреева на самом деле была не особо падка на известных мужчин, потому что испытывала нежные чувства к своему однокурснику Виктору Хориняку, прославившемуся благодаря роли в сериале «Кухня».

Однако сам артист от отношений с Паулиной открестился.

– О том, что у нас роман, много писали, но это неправда, – утверждал Хориняк. – Я был в то время женат. А с Паулиной мы были просто однокурсниками. Но уже тогда она была очень талантливой студенткой. Больше ничего сказать не могу. Ни за карьерой, ни за ее личной жизнью я сейчас не слежу.

В сериале «Метод» у Паулины было несколько эротических сцен с Константином Хабенским. Естественно, актеров тут же «поженили» и в жизни. Со слов присутствовавших на съемочной площадке, складывалось впечатление, что между Андреевой и Хабенским и правда вспыхивала любовная искра… и не только по сценарию.

Бондарчука с Паулиной-разлучницей «познакомила» его же жена

Паулина Андреева и Федор Бондарчук // Фото: АГН "Москва"

Как бы там ни было, в 2015 году Паулина закрутила уже самый настоящий роман – с Федором Бондарчуком. Говорят, что режиссер влюбился в юное дарование во время записи своей программы «Кино в деталях», куда Паулина пришла давать интервью. Не прошло и года, как поползли слухи о предстоящем разводе Федора со Светланой Бондарчук после 25 лет совместной жизни. И вскоре эти слухи подтвердились.

В прошлом году состоялась свадьба Федора и Паулины. И вот тут к чести Светланы Бондарчук стоит отметить, что покинутая жена Бондарчука не сказала в прессе ни одного плохого слова о разлучнице. Более того, оказалось, что она сама и «познакомила» Федора с Паулиной, обратив внимание мужа на красоту молодой актрисы.

– Я всегда восхищалась ее красотой, – призналась недавно Светлана в интервью YouTube- каналу «Осторожно, Собчак!» – Когда мы еще жили вместе с Федей, я увидела Паулину в спектакле (там она играла в латексном костюме), я не знала, кто она, но она на меня произвела смертельное впечатление. Я подумала: «Наконец-то появилась красивая актриса!» Пришла к Феде и сказала это: какая красивая актриса. Теперь у Феди красивая жена! В постановке все было провокационно... Она так органично смотрелась... Ей вообще идет раздеваться!

С тех пор, как Паулина стала женой Бондарчука, поклонники актрисы с нетерпением ждут, когда у пары появится первенец. Об интересном положении Андреевой постоянно ходят слухи, но они пока ни разу не подтвердились. Молодая жена Федора Бондарчука дефилирует на красных дорожках, демонстрируя точеную фигуру без какого-либо намека на беременность.