"Продажа "Главкино" Эрнста и Бондарчука похожа на аферу по распилу госденег" – эксперт

Гигантский кинокомплекс Фёдора Бондарчука и Константина Эрнста может уйти министерству обороны менее чем за четверть цены.

Огромное здание «Главкино» в Московской области невозможно не заметить, если ехать по Новорижскому шоссе. Комплекс был пафосно построен в 2008 году и позиционируется как одна из крупнейших кинотелевизионных компаний России с огромными съёмочными павильонами, аппаратным центром – в общем, возможностью обеспечить полный цикл при производстве кино.

Главными в «Главкино» стали Фёдор Бондарчук и Илья Бачурин, позже к команде учредителей и акционеров присоединился Константин Эрнст, ставший в последние годы крупным игроком среди кинопродюсеров. Здесь снимались несколько успешных фильмов – «Движение вверх», «Притяжение» и другие. Но в 2017-м «Главкино» забрал себе кредитор – банк «ВТБ», а в 2019-м попросил признать структуры банкротами, что и было сделано.

В сентябре 2020 года на «Главкино» возник пожар. В числе прочих сообщивших об этом ранним утром 9 сентября был сайт телеканала «Звезда». Правда, уже через несколько часов пресс-служба телеканала «Россия» опровергла стихийный характер пожара: выяснилось, что он «носил постановочный характер» и был связан со съёмками сцены пожара для фильма «Грозный».

Ещё спустя полтора месяца выяснилось, что «Главкино» уходит с молотка, причём единственным покупателем, по данным источников РБК, может остаться телекомпания «Звезда», принадлежащая Министерству обороны.

– Это похоже на очередную аферу по распилу госденег, – сказал в интервью Sobesednik.ru эксперт в области кинобизнеса Сергей Лавров. – $89 млн было потрачено на создание «Главкино». Потом оно было обанкрочено и теперь продаётся за $20 млн военным.

По мнению г-на Лаврова, банкротство могло быть подставным, а большим фигурам, которые стояли за структурой, «давно уже наплевать на свою репутацию». Зачем оборонному ведомству «Главкино» – этот вопрос пока остаётся открытым. Но эксперт не исключает, что и за этой покупкой могут скрываться схемы, связанные с необходимостью куда-то вкладывать «отмывочные деньги».

Что касается недавнего пожара, по мнению Лаврова, он был как раз не постановочным:

– Какой постановочный, если он принёс убытки студии в 300 млн рублей? Это же обычная отмазка! – говорит эксперт.

Одним из самых крупных провалов Сергей Лавров называет съёмки в «Главкино» фильма «Август. Восьмого», в котором продюсером выступал Илья Бачурин – один из тех, кто контролировал обанкротившийся кинохолдинг.