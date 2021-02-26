Земфира назвала новый альбом в честь пограничного расстройства личности

Певица Земфира опубликовала в Сети первый за последние восемь лет альбом. Треклист из 12 композиций озаглавлен в честь пограничного расстройства личности «Бордерлайн».

Среди 12 песен затесались и ранее представленные «Крым», «Абьюз» и «Остин». Напомним, на последнюю композицию совсем недавно был представлен анимационный клип.

Не вошла в альбом песня «Злой человек», представленная слушателю совсем недавно как саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой.

Поклонники знали, что у Земфиры вот-вот выйдет новая пластинка, но певица никогда не анонсирует новинки, делает их сюрпризом.

Меломаны уже отметили меланхоличное настроение треклиста. «Скорее, ок. В нем нет практически никаких откровений и есть очевидные проколы, никто с него земфиру любить не начнет, но это как очередная история от близкого человека», — охарактеризовал альбом редактор портала «Такие дела» Артем Беседин.