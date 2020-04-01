Земфира опубликовала песню "Крым", но она не про полуостров

В официальных сообществах певицы Земфиры опубликована ее новая песня под названием «Крым».

Неоднозначное для современных политических реалий имя для песни не таит под собой никаких идеологических интерпретаций. Но некоторые пользователи все равно, давая положительную оценку треку, шутят: «Отвал Крымского моста». Некоторые рассмотрели намек на расцветку украинского флага на фоне фотографии, сопровождающей новую композицию.

Напомним, в 2016 году Земфира во время концерта в Литве в грубой форме попросила поклонников убрать развернутый в толпе флаг Украины.

СМИ пишут, что это первая работа Земфиры за последние полтора года, но в ноябре артистка исполнила на фестивале в Дубае новые песни «Гудбай» и «Абьюз».