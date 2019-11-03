Земфира представила в Дубае новую песню об абьюзе

Две новые песни презентовала певица Земфира во время концерта в Дубае на фестивале PaRUS, пишет Meduza.

Всего во время концерта были исполнены 17 композиций. Два новых музыкальных произведения посвящены теме расставания. Названия композиций — «Губдай» и «Абьюз».

Кроме того, большинство старых песен Земфиры были исполнены в новой аранжировке. Выступление с прошедшего концерта уже распространяется в Сети.

Портал StarHit сообщает, что специально на концерт Земфиры в Дубай прилетели такие знаменитые ценители творчества артистки как Виктор Дробыш, Илья Резник и Тима Белорусских.