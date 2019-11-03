Земфира чуть не расплакалась, а Кустурица хочет снять фильм о России

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае выступлением двух хедлайнеров — Земфиры и Эмира Кустурицы, — а также всемирно известного танцовщика Сергея Полунина ударно завершился музыкальный фестиваль «Парус 2019»

Земфира впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Певица заметно волновалась и была растрогана бурным приемом своих поклонников.

— Давно не выступала, но очень рада встрече, — призналась Земфира со сцены.

Певица спела свои хиты, которым подпевал весь зал — «Жить в твей голове» и «Нежность», которую неожиданно посвятила Тиме (видимо, присутствовавшему на ее концерте молодому коллеге, 21-летнему Тиме Белорусских). Кроме того, певица представила две новые песни — «Абьюз» и «Гудбай».

У Земфиры, которая впервые за долгое время нарушила молчание, несколько раз за время концерта глаза были на мокром месте, а публика неоднократно вызывала на бис звезду, по которой успела соскучиться.

— Простите мне мою нервозность — это от избытка чувств, — откровенничала Земфира со сцены. Такой мягкой и трогательной, как в этот раз, «девочку-скандал» публика еще не видела.

По-своему удивил в этот вечер и Эмир Кустурица, который так энергично выступил, что на блиц к журналистам вышел с насквозь мокрым полотенцем в руках.

— Я очень устал, — признался 64-летний артист, который 45 минут отжигал на сцене на зависть молодым, заряжая своей бешеной энергией зал.

На вопрос, когда же именитый режиссер наконец снимет фильм с местом действия в России, Кустурица признался, что уже думает об этом.

— То у меня турне, то финансов нет достаточно, — объяснил Кустурица задержку с воплощением замысла. — Но у меня очень хороший сценарий. И роман, который я закончу до конца мая. Думаю, до конца года фильм уже будет. Рабочее название — «Наказание без преступления».

Артист также рассказал, почему так любит выступать в России:

— Я как дома, — сказал Эмир. — Я чувствую эту энергию, магнетизм, который у вас есть. Мы братья. Всегда, когда играю в Москве, это праздник.

Все фестивальные дни в популярном в Дубае шале «Березка» шли afterparty, на которых выступили молодая звезда Тима Белорусских, один из ярких барабанщиков России и Европы Тим Иванов, финалист проекта «Песни на ТНТ» Максим Свобода.