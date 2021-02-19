"Как-то мне не кошерно": Земфира "обнулила" Instagram и опубликовала анимационный клип

Певица Земфира в своем репертуаре изводит поклонников интригами. 18 февраля ее инста-блог обнулился на 100%. Все публикации были удалены, а их место занял тизер к новой композиции со словами «Заходи в гости».

Томить ожиданием артистка не стала — в ночь на 19 февраля на ее YouTube канале вышел анимационный клип на песню «Остин». Там сюрреалистичные похождения седого мужчины в 3D-графике завершаются мизансценой, имитирующей игру Sims.

Земфира традиционно награждает фанатов не развернутыми анонсами новинок, но многозначительными намеками. В среде ценителей творчества звезды давно наэлектризовано ожидание нового альбома, но певица, вероятно, снова выложит его без предупреждения на одной из бесплатных аудио-площадок.

Также недавно слушателям стала доступна композиция«Злой человек», ставшая саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».