"Северный ветер" Ренаты Литвиновой: матриархат в готических интерьерах

Sobesednik.ru – о новой причудливой, сказочной и абсурдистской ленте Ренаты Литвиновой под музыку от Земфиры.

Если вы давно не испытывали нечто странное, не были загипнотизированы красотой находящейся перед вами картинки и если давно не ощущали себя вне времени и пространства, то «Северный ветер» для вас. Еще первые картины Ренаты Литвиновой отличались самобытностью, которая ожидаемо продолжила расти и в полной мере воплотилась в «Северном ветре» – на данный момент самой неординарной ее ленте и отличающейся уникальным киноязыком режиссера.

Перед нами матриархальный клан властительниц Северных полей. В него входит Вечная Алиса (Татьяна Пилецкая), почти безмолвно и с достоинством следящая за порядком в загадочном замке, экономка Лотта (Галина Тюнина), а также изящная, властная и авторитарная Маргарита (ее роль исполняет сама Литвинова), которая находится в вечном ожидании загадочного гостя. Также нам встретятся кузен Борис (Максим Суханов), сын Маргариты, Бенедикт (Антон Шагин), Ада (Манана Тотибадзе) и ее муж – профессор Жгутик в исполнении Никиты Кукушкина.

Магистральная линия в картине посвящена судьбе Бенедикта после его несостоявшейся свадьбы с горячо им любимой Фанни (Ульяна Добровская). Под Новый год молодой человек приводит невесту знакомиться с семьей, однако вскоре девушка пропадает без следа. В надежде заглушить утрату Бенедикт женится на сестре Фанни, Фаине (Софья Эрнст), но быстро начинает испытывать к жене ненависть и топить душевную боль в алкоголе. Маргарита же, находясь не в состоянии видеть страдания сына, пытается уговорить невестку дать ему развод. Еще есть часть, посвященная профессору Жгутику, чувства которого настолько сильны и болезненны, что он готов как «оживить», так и «уничтожить» свою Галатею – Аду. Будучи пластическим хирургом, Жгутик сперва изменил Аде нос, а когда она полюбила другого человека, то пришил его обратно. История с подачи Литвиновой одновременно ужасна, печальна, поэтична, гротескна и полна специфического черного юмора.

Впрочем, таков «Северный ветер» в целом. В фильме мы видим фасад реальной полуразрушенной усадьбы, а внутри – бутафорию, что как бы подчеркивает существование посреди обыденности отдельного мира Литвиновой, живущего по собственным законам. Декорации готической лабиринтообразной усадьбы создают ощущение театрального интерьера, вневременного пространства и иного измерения. Измерения, где посреди дома бродит олень, мышь тянет маленькую карету, ворона прикуривает героине Ренаты сигарету, а обитатели замка тринадцать раз с разницей в десятилетия отмечают Новый год, ни на день при этом не состарившись.

Бесконечный адский праздник, не прекращающийся даже в условиях полной нищеты, и заросший неузнаваемый Кремль (по совпадению в главной и единственной роли на фоне Кремля мы видели Никиту Кукушкина в ролике «Новогоднее обращение НевладимираНевладимировичаНепутина») заставляют вспомнить об актуальной повестке и цикличности истории (время в картине тоже циклично). Однако отсутствие правдоподобности мира заставляет говорить о картине, в первую очередь, как о мрачной сказке, сотканной из ощущений, чувств и заставляющей вспомнить о подлинной магии кино.

По крупицам картина вскрывает потаенное в отношениях членов клана и открывает для зрителя подлинный вид их дома, в котором постепенно проступают плесень и холод. За утратой любви неминуемо наступает хаос, и все начинает гнить, включая и материальные ценности, и людские судьбы. Гиперболизированность и абсурдизм темы во многом подчеркиваются формой. С каждым Новым годом усадьба, словно живущая собственной жизнью, превращается в запущенное и умирающее пространство с сожженной мебелью, вздыбленным полом, облезлыми стенами и бедным праздничным столом. Закостенелость, являющаяся противовесом движению и рифмующаяся со смертью, ощущается во всем, начиная от антуража, заканчивая внутренним состоянием героев. Постепенно дом становится все более точным отражением внутреннего мира его обитателей –стареющих внутренне, но не внешне, отчаявшихся в своих попытках вернуть безвозвратно ушедшее, находящихся в бесконечном ожидании и все еще надеющихся ухватиться за вечность.

Прекрасный союз вышел у Литвиновой с оператором Олегом Лукичевым, художницей по костюмам Надеждой Васильевой и, конечно, Земфирой Рамазановой. На изысканные кадры, в которых соседствуют как испепеляющие своей мрачностью готические декорации, так и оммаж Голливуду 30-х (вспомните хотя бы, как Литвинова едет в машине под песню Земфиры), автор накладывает оглушающие музыкальные фрагменты Земфиры и виртуозный пассаж Хиблы Герзмавы, наглядно показывая, как эффектно, виртуозно и красиво может сочетаться несочетаемое.

«Северный ветер» – укрупненный момент из жизни одной семьи, мрачная сказка о любви и трагедии, фэнтези-сага, чарующий сон. Рассуждает картина также о страхе перед тьмой, о смерти и путешествии во времени, а также о попытках это время поймать, остановить, отмотать. Известно, что в привычном для нас мире жизнь конечна, а на циферблате только двенадцать часов. Но, как уже стало понятно, мир Ренаты Литвиновой существует по собственным правилам, и каждый раз, каждый Новый год там пробивает тринадцатый час, а значит еще есть шанс начать все сначала и продолжить гнаться за вечностью. В конце концов, «Северный ветер» далеко не так беспощаден, как фильмы Киры Муратовой, которой Литвинова и посвятила свою новую ленту. Главное, чтобы этот луч надежды не оказался сном.