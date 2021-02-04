Тараканы Литвиновой, Шагин и музыка Земфиры: фильм "Северный ветер" выходит в прокат

Новый фильм Ренаты Литвиновой (естественно, с музыкой Земфиры), который выйдет в прокат 6 февраля 2021 года, – очередное погружение в её загадочный сюрреалистичный мир с ней в главной роли. На этот раз Рената Муратовна решила рассказать о матриархате.

В северном клане царят женщины, но фильм не о феминизме. Мужчины присутствуют (главная мужская роль у Антона Шагина), и нельзя сказать, что их как-то сильно затирают. Наоборот, многое в жизни клана вертится вокруг них.

Кино от Литвиновой – это, уже традиционно, кино не для всех. Зритель как бы сам становится Ренатой со всеми её странностями и тараканами в голове. Эдакая очень плавная сказка-сон, где реальность чуть затуманена странноватым развитием событий, какими-то неожиданными эпизодами, идеями, мазками.

Кандр из фильма "Северный ветер" // фото: стоп-кадр YouTube

Всякий раз центральной точкой событий становится Новый год. Но это не повод для веселья в привычном понимании. Новогоднее застолье для Литвиновой – всего лишь ритуал, вокруг которого происходят толкающие ее сюр события, далекие от ритуалов, связанных с Дедом Морозом, оливье и пьянкой.

На фоне блокбастеров, да и вообще любого массового кино, где скорость развития сюжета имеет все большее значение, здесь внутренний мир героинь и героев настолько размерен, что окутывает своим туманом даже ту депрессию, в которую они, вроде бы, должны погрузиться. Ведь у каждого из них своя внутренняя трагедия. Литвинова показала кинооркестр из этих трагедий, который сложился в итоге в гармонию, пусть и минорную.