Литвинова назвала великим новый альбом Земфиры

53-летняя Рената Литвинова вышла в свой первый прямой эфир, чтобы поговорить с поклонниками, выпить шампанского и затронуть сразу несколько тем.

Например, актриса рассказала, что своей главной слабостью она считает любовь к увлажняющим кремам.

– Я обожаю косметику! – с воодушевлением поведала Рената. – Надо постоянно себя промасливать и постоянно бегать, чтобы у тебя не засыхали эти... несчастные кости.

Рената призналась, что любит сногсшибательные ароматы и не переносит «вонючих людей». Актриса считает, что дурной запах от тела свидетельствует о проблемах со здоровьем, а значит, таких людей надо лечить.

К вопросу о том, как она борется со сморщенной кожей на локтях, Литвинова искренне удивилась.

– Я не знаю, что это за сумасшедшие люди, которые глядят на локти. Если любишь человека, зачем ему смотреть в локти?

Приоткрыла Литвинова и подробности из жизни своей подруги Земфиры:

– Она пишет альбом. Как всегда, великий!

А о своей личной жизни коротко обмолвилась, что у нее есть любимый мужчина. И если бы он ей изменил, она бы смогла простить ему измену.

– Я сейчас читаю книгу о том, что люди будут жить более ста лет, – рассказала Рената. – Представляете, какими длинными будут браки! Все-таки надо когда-то кого-то от себя отпускать. Если бы я любила, то я бы вернулась. И убила бы ту тетку, с которой он изменил. Но не физически, а виртуально, морально. Если человек мой, то я не признаю никаких измен, предательств. Я даже ревную товарищей, я собственница. Признаю в себе этот грех.

Затронула Рената и скандальную тему чипирования, которую недавно поднимал Никита Михалков в программе «Бесогон».

– У меня все кошки чипированные, – призналась актриса. – Но я бы не хотела иметь чип. Мне даже сон приснился, как я из себя чип выковыряла и пыталась вставить в кошку.