Скандальную рэпершу Инстасамку облили зеленкой возле офиса

Блогерша и рэп-исполнительница Инстасамка опубликовала в сторис Instagram видео, где ее лицо и одежда испачканы зеленкой.

«Только что ко мне подошел какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку», — рассказала девушка в расстроенных чувствах.

Ранее молодая звезда рунета лишилась контракта с кинопрокатной компанией из-за скандала с оскорблением визажисток. Дарья Зотеева (настоящее имя певицы) сняла видео, на котором после завершения бьюти-процедуры выгоняет двух девушек из своей квартиры и выкидывает их личные вещи.

После она опубликовала видео, где якобы сжигает их зарплату, поскольку они опоздали на мейк-ап, и сетует, что другие сотрудники тоже неоднократно подводили ее.

При этом девушка обильно снабжает свою речь унижением «обслуживающего персонала». После она выкложила несколько глумливых реплик по этому поводу и получасовое видео, в котором утверждает, что нискольно не жалеет о поступке.

Против выходки блогерши высказались певицы Юлия Савичева, Рита Дакота, блогер Андрей Тимофеев, а Клава Кока отказалась от планов записать с ней совместный трек.

Среди блогеров рунета высказываются подозрения, что все события, развивающиеся вокруг этой персоны, — плоды пиар-кампании к насыщенному туру. До середины июня у Инстасамки плотный гастрольный график. Кроме того, у нее вышел новый трек.

Вместе с тем подозрительным кажется, что, несмотря на ажиотаж вокруг истории, нигде так и не высказались визажистки из видео, ставшего причиной хайпа.