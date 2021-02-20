"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток

Андрей Тимофеев считает, что скандал с участием Дарьи Зотеевой, стоивший ей проекта «100% волк», был постановочным.

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, оказалась в центре громкого скандала. 20-летняя любимица молодежи не на шутку разозлилась на визажистов. В порыве гнева звезда Интернета выгнала девушек из своей квартиры, назвав их обслуживающим персоналом, а потом еще и сожгла 10 тысяч рублей, которые они должны были получить как гонорар. Произошедшее Инстасамка сняла на камеру, вызвав гнев общественности. Однако блогер-миллионник Андрей Тимофеев уверен, что сделала это Дарья специально, да и весь скандал – всего лишь постановка. Об этом он рассказал Sobesednik.ru.

Инстасамка – не только блогер, но и популярная рэп-исполнительница. Девушка не скрывает, что хорошо зарабатывает, а однажды даже заявила, что стоимость ее пальто от известного мирового бренда составляет больше, чем весь бюджет ее родного города Тобольска. Пренебрежительное отношение к людям, которые зарабатывают меньше ее, Инстасамка демонстрировала и раньше.

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К примеру, девушка вывалила содержимое пепельницы на курьера, который доставил ей еду, только потому, что он был без перчаток. Визажисты же в свою очередь попали под горячую руку Инстасамки из-за опоздания. На видео девушка буквально вышвыривает их рабочие инструменты, косметику, личные вещи из своей квартиры, при этом унижая их бранными словами.

– Вы – обслуживающий персонал, который будет всегда сидеть и винить всех в том, что вы (плохо) живете, – заявила Дарья. – Вы нищие (уроды), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют!

После этого поступка Зотееву осудили не только коллеги, но и работодатели. Кинокомпания TenLetters решила убрать голос скандальной звезды из мультфильма «100% волк», в котором она озвучила одну из героинь. Блогер-миллионник Андрей Тимофеев считает, что таким образом следует поступить и другим компаниям, которые каким-либо образом сотрудничают с этой персоной.

– Инстасамка – это невоспитанная быдло-девка, которую не научили вести себя в обществе, – уверен Андрей. – Но сейчас ее учит жизнь. Огромное уважение всем тем, кто отказывается от нее как от блогера, потому что на сегодняшний сотрудничество с Инстасамкой может нанести большой удар по репутации бренда.

Блогер Андрей Тимофеев

Тимофеев полагает: шум вокруг себя Зотеева создает специально, ведь когда-то именно благодаря скандальным постановкам в Интернете она и стала популярной.

– Уже не первый год она демонстрирует нам свои «гениальные» возможности пиара, – продолжает блогер. – Однажды она устроила «ограбление» в своей квартире, сняв на камеру якобы следы злоумышленников. Зрители поверили, что ее реально ограбили, начали испытывать жалость по отношению к ней. Насколько я знаю, сейчас у нее должен выйти очередной то ли трек, то ли альбом, вот ей и нужно повысить интерес к своей персоне. Только в этот раз она перегнула палку.

Стоит отметить, что самих визажисток, которых выгнала Дарья, никто не может найти. Этот факт наводит на мысли, что скандал и правда вымышленный.

– Дело даже не в том, что это постановка, а в том, что она обозвала людей, поделила их на касты, – сетует блогер. – Это неправильно. Думаю, что если Инстасамка закроется в своей квартире и у нее взорвется унитаз, то она не будет чинить его своими руками, а обратится за помощью к людям, которые в этом разбираются! Так же и во всех других вопросах. Поэтому я считаю подобные высказывания очень некорректными, грубыми и неуместными!

Инстасамка любит и умеет шокировать подписчиков

На сегодняшний день у Инстасамки 3,8 миллионов подписчиков в Instagram.

– Считаю, что подобный контент блогеров должен блокироваться путем жалоб других пользователей, – говорит Андрей.

Если вы видите, что какой-нибудь недоблогер ведет себя подобным образом, обязательно жалуйтесь на такие видео! Только так можно поставить на место таких «звезд».

Думаю, когда Инстасамка лишится своей популярности, до нее наконец дойдет, что за свои слова и поступки надо нести ответственность.