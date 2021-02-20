"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток

Фото: фейсбук

"Издевательство": Яшин узнал о планах Собянина отменить масочный режим в Москве
Фото: Global Look Press

Аллергия на холод: симптомы, лечение, профилактика
Фото в статье: кадры из фильма "Наш отец"

"Наш отец": "Свинцовые семидесятые" глазами маленького итальянца
Елена Север и Юрий Киселёв // Global Look Press

Музыкальный кооператив "Озеро"
В центре внимания
Фото в статье: автора
Двойной суд над Навальным 20 февраля: по делу "Ив Роше" и клевете на ветерана
"Как к отбросам": почему бывшие заключенные никому не нужны даже на воле
Нужно ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку?

Новости дня

20 февраля, суббота

[11:37]Мосгорсуд принял ходатайство с требованием ЕСПЧ немедленно освободить Навального
[10:53]В России зарегистрирована третья вакцина "Ковивак" от Центра им. Чумакова
[10:19]Речь Байдена, глумление над Немцовым, Шнурова в Госдуму. Главное к 20 февраля

19 февраля, пятница

[22:39]На заседании по делу Голунова зачитали приватные разговоры фигурантов
[21:26]Хинштейн взял под контроль ситуацию с единороссом-участником смертельного ДТП
[20:20]Минюст создаст реестр иноагентов для незарегистрированных объединений
[19:20]У Руслана Шаведдинова суд арестовал 7 рублей 35 копеек
[18:58]Курьер на мопеде заехал в трамвай, чтобы доставить пиццу. Дептранс недоволен
[18:18]На чиновников администрации в Челябинске завели дело из-за покупки ступенькохода
[17:09]Осенью пиво и сидр начнут маркировать, чтобы спасти рынок от контрафакта
[15:56]Комитет против пыток* снял пародию на ролик СК. Вместо подростка там неофит МВД
[15:55]Молодежь относится к США и ЕС хорошо, а старшие – плохо. Китай все одинокого любят
[15:29]В Ростове мэр призвал государственные больницы зарабатывать на пациентах
[14:43]Кремль считает, что Путин "многократно заслужил" звание генерала
[14:18]КПРФ исключила из своих рядов слишком несогласного депутата МГД
[13:48]Вакцина Pfizer вырабатывает в 3 раза меньше антител к южноафриканскому штамму COVID-19
[13:46]Бывший схиигумен Сергий открестился от сравнений с Навальным. Они сидят в одном СИЗО
[13:03]В России могут снова поставить "Норд-Ост", но уже в современном переосмыслении
[12:40]Зюганов: "Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят"
[12:12]Байден не хочет ссориться с Германией из-за "Северного потока-2" – Bloomberg
[11:27]"Без бунта ничего не добьешься": В Испании продолжаются протесты из-за ареста рэпера
[10:57]HBO Max снимет новый сериал про Джона Константина
[09:58]Лишь 13% россиян заметили эффект от регулирования Путиным цен на еду
[09:38]"Никуда никто не попал": Спикер горсовета подверглась обстрелу в центре Красноярска
[09:05]С Варламова требуют 2 млн. Он назвал противников дизайн-кода "говнохранителями"
[08:37]Санкции против Беларуси, рейсы в Египет, "Поздравляю, мужик!" Главное к 19 февраля
[06:00]"Как-то мне не кошерно": Земфира "обнулила" Instagram и опубликовала анимационный клип

18 февраля, четверг

[22:20]Bloomberg: Европа не введет санкции против олигархов из-за дела Навального
[21:52]Оператор ФБК*, находящийся в СИЗО, отказался от адвоката
[21:32]Для КПРФ все-таки согласовали акцию на 23 февраля. Но это будет не митинг
[20:52]Дурова и его Telegram обвинили в лояльности к сливам данных фем-активисток
[19:40]"Дед проснулся в ужасе": Навального поставили на профучет как склонного к побегу
[18:51]Глава УФСИН Белгорода потребовал у штаба Навального 100 тысяч
[17:49]Кара-Мурза потребовал возбудить дело по его отравлениям в 2015 и 2017 годах
[17:18]Анастасию Шевченко приговорили к 4 годам условно
[16:44]Клава Кока отказалась от фита с Инстасамкой из-за слов об "обслуживающем персонале"
[15:36]В Москве начали испытание однофазной вакцины от ковида
[14:01]Обвинивший Соловьева в оправдании нацизма автор петиции разобрал коннотации слова "смелый"
[13:57]Суд Ростова-на-Дону признал виновной активистку Анастасию Шевченко
[13:31]Около четверти россиян увеличили расходы на подарки к 23 февраля и 8 марта

Фото: Global Look Press
Отдать адресату, выбросить, сжечь: что делать с чужими письмами?
Фото: depositphotos
Цвет праздника – красный: Рецепт "Красного бархата" на День всех влюбленный
Фото: depositphotos
Пельмешки без спешки: учимся правильно их правильно лепить и варить
Фото: depositphotos
Согревающий рецепт: Пьяный вишневый крамбл со сливочным сыром
Фото: depositphotos
Что делать при нападении таксиста-маньяка?
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
Фото в статье: depositphotos
Запеканка с пастой, биточки из брокколи и судак с картофелем: топ ресторанных блюд для дома
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
sobesednik logo

"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток

Шоу-бизнес
10:52, 20 февраля 2021

"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram

Андрей Тимофеев считает, что скандал с участием Дарьи Зотеевой, стоивший ей проекта «100% волк», был постановочным.

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, оказалась в центре громкого скандала. 20-летняя любимица молодежи не на шутку разозлилась на визажистов. В порыве гнева звезда Интернета выгнала девушек из своей квартиры, назвав их обслуживающим персоналом, а потом еще и сожгла 10 тысяч рублей, которые они должны были получить как гонорар. Произошедшее Инстасамка сняла на камеру, вызвав гнев общественности. Однако блогер-миллионник Андрей Тимофеев уверен, что сделала это Дарья специально, да и весь скандал – всего лишь постановка. Об этом он рассказал Sobesednik.ru.

Инстасамка – не только блогер, но и популярная рэп-исполнительница. Девушка не скрывает, что хорошо зарабатывает, а однажды даже заявила, что стоимость ее пальто от известного мирового бренда составляет больше, чем весь бюджет ее родного города Тобольска. Пренебрежительное отношение к людям, которые зарабатывают меньше ее, Инстасамка демонстрировала и раньше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от INSTASAMKA🛸 (@instasamka)

К примеру, девушка вывалила содержимое пепельницы на курьера, который доставил ей еду, только потому, что он был без перчаток. Визажисты же в свою очередь попали под горячую руку Инстасамки из-за опоздания. На видео девушка буквально вышвыривает их рабочие инструменты, косметику, личные вещи из своей квартиры, при этом унижая их бранными словами.

– Вы – обслуживающий персонал, который будет всегда сидеть и винить всех в том, что вы (плохо) живете, – заявила Дарья. – Вы нищие (уроды), которые никогда в своей жизни ничего не поменяют!

После этого поступка Зотееву осудили не только коллеги, но и работодатели. Кинокомпания TenLetters решила убрать голос скандальной звезды из мультфильма «100% волк», в котором она озвучила одну из героинь. Блогер-миллионник Андрей Тимофеев считает, что таким образом следует поступить и другим компаниям, которые каким-либо образом сотрудничают с этой персоной.

Инстасамка – это невоспитанная быдло-девка, которую не научили вести себя в обществе, – уверен Андрей. – Но сейчас ее учит жизнь. Огромное уважение всем тем, кто отказывается от нее как от блогера, потому что на сегодняшний сотрудничество с Инстасамкой может нанести большой удар по репутации бренда.

Блогер Андрей Тимофеев

Тимофеев полагает: шум вокруг себя Зотеева создает специально, ведь когда-то именно благодаря скандальным постановкам в Интернете она и стала популярной.

– Уже не первый год она демонстрирует нам свои «гениальные» возможности пиара, – продолжает блогер. – Однажды она устроила «ограбление» в своей квартире, сняв на камеру якобы следы злоумышленников. Зрители поверили, что ее реально ограбили, начали испытывать жалость по отношению к ней. Насколько я знаю, сейчас у нее должен выйти очередной то ли трек, то ли альбом, вот ей и нужно повысить интерес к своей персоне. Только в этот раз она перегнула палку.

Стоит отметить, что самих визажисток, которых выгнала Дарья, никто не может найти. Этот факт наводит на мысли, что скандал и правда вымышленный.

– Дело даже не в том, что это постановка, а в том, что она обозвала людей, поделила их на касты, – сетует блогер. – Это неправильно. Думаю, что если Инстасамка закроется в своей квартире и у нее взорвется унитаз, то она не будет чинить его своими руками, а обратится за помощью к людям, которые в этом разбираются! Так же и во всех других вопросах. Поэтому я считаю подобные высказывания очень некорректными, грубыми и неуместными!

Инстасамка любит и умеет шокировать подписчиков

На сегодняшний день у Инстасамки 3,8 миллионов подписчиков в Instagram.

– Считаю, что подобный контент блогеров должен блокироваться путем жалоб других пользователей, – говорит Андрей.

Если вы видите, что какой-нибудь недоблогер ведет себя подобным образом, обязательно жалуйтесь на такие видео! Только так можно поставить на место таких «звезд».

Думаю, когда Инстасамка лишится своей популярности, до нее наконец дойдет, что за свои слова и поступки надо нести ответственность.

Теги: #Шоу-бизнес #блогер #Instagram #новости шоу-бизнеса #скандалы в шоу-бизнесе

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Со вкусом, весельем и расколбасом": Ивлев устроит казачью свадьбу
Лилия Абрамова с женихом // Фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

"Это слабоумие!": Сябитова разнесла блогера Tatarka FM за свадьбу с "ребенком"
Политика
Кремль на опасном перепутье: Дризе рассказал о возможной мировой изоляции России
Как голый король Лукашенко будет судить разоблачившего его врача
Захотели юг России? Делягин рассказал, какие территории могут попасть под "влияние" Турции
Будет раздача денег: эксперты о словах Зюганова про "новые налоги и повышение пенсионного возраста"
Общество
Валерий Рашкин потребовал отставки Собянина из-за блокировки соцкарт пенсионеров
"Кремль. Путину". Дайте учиться детям-аутистам!
Минтай, окунь, карп: почему дешевая рыба уплывает из России и как ее вернуть
До 200%: когда повысят зарплаты врачам, учителям, ученым, рассказали в Госдуме
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко изобрел способ расправиться с двумя видами зол одновременно. Он предложил местным депутатам внести покос борщевика Сосновского в список общественных работ. Чтобы на них можно было законно направлять алиментщиков

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Третий этап исследования российской вакцины, на котором укололи меня и других добровольцев, еще не закончен. Тьфу-тьфу-тьфу, никто из зоопарка подопытных пока не умер. Владимир Владимирович, давайте к нам. Мы не кусаемся. Мы даже не колемся. По крайней мере, не так часто

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тренд на изоляцию в России есть, он популярен, разговоры о толерастной Гейропе ведутся не только гопниками, но и, прости господи, интеллектуалами, хотя граница между ними стирается по мере того, как укрепляется граница между РФ и прочим миром

Культура и ТВ
Вдова Андрея Мягкова отказалась прийти на похороны мужа
"Это шоу меня недостойно!" Юрий Лоза раскритиковал проект "Голос. Дети"
Всего один документ: Кричевский о "страшных" последствиях для Соловьева от запрета на въезд в Латвию
Между Давой и Лазаревым: Киркоров выбрал победителя "Танцев со звездами"
Шоу-бизнес
"Со вкусом, весельем и расколбасом": Ивлев устроит казачью свадьбу
"Это слабоумие!": Сябитова разнесла блогера Tatarka FM за свадьбу с "ребенком"
"Анисина сама захотела замуж": Джигурда раскрыл подробности свадьбы с бывшей
"Меня сложно пародировать": Повалий – об использовании своего образа в шоу "Точь-в-точь"

Здоровье
Исследование: у большинства из нас имеется аллергия на смог
Ученые выяснили, что морозы повышают риск заражения COVID-19
Целый город в Бразилии привьют от коронавируса. В качестве вакцины могут использовать "Спутник V"
Исследование: на развитие красной волчанки влияют тромбоциты
Туризм
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Авто
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Единственный круглосуточный стационар в селе Харагун (Забайкалье), закрытый 31 декабря // фото в статье: соцсети
Лечить людей нерентабельно: кто в ответе за закрытие больниц по всей России?
Роберт Оппенгеймер // фото в статье: Global Look Press
"Теперь я смерть – разрушитель миров": Оппенгеймер страдал депрессией и читал Бодлера
Сергей и Юлия Скрипали до отравления в Солсбери // Фото: Global Look Press
В квартире Юлии Скрипаль поселились чужие люди: фото интерьера
Максим Тесак // фото: Global Look Press
Тесак войны зарыт: кто на самом деле в ответе за нацистские убийства нулевых
Андрей Кигим // Фото: Global Look Press
Квартиры за 30 млн и доход в 60 млн: что нужно знать о новом главе Пенсионного фонда
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Геннадий Онищенко // фото в статье: Global Look Press
Геннадий Онищенко:
Иммунный статус Путина – гостайна!
Александр Семчев в спектакле "Бэтмен против Брежнева" // Фото: АГН "Москва"
Александр Семчев:
Брежнев не был клоуном. С Бэтменом они в чем-то схожи
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Натасья Самбурская//фото в статье: Global Look Press
"Кабальные условия": Самбурская размазала Дробыша в суде
Фото: скриншот с YouTube
"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат
Мария Максакова // Фото: Global Look Press
"Предательница!": Соседов призвал выгнать Максакову за грязь про Россию
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
Фото: архив
100 лет в обед: рождение "Серпантиновых братьев" и смерть отца анархизма
Фото в статье: соцсети
Халат из рыбьей кожи
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
^