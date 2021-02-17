"Инстасамку" отстранили от проекта "100% волк" после скандального поста

Персонаж, озвученный Дарьей Затеевой («Инстасамка») в мультфильме «100% волк», будет говорить голосом другой актрисы.

Как заявили в кинопрокатной компании TenLetters, занимающейся проектом, причиной стал произошедший накануне скандальный инцидент с участием 20-летней исполнительницы. Затеева опубликовала в Instagram ролик, в котором оскорбила двух визажисток, якобы опоздавших к ней на мейк-ап, при этом она использовала ненормативную лексику и делала унизительные высказывания о социальном неравенстве.

«Наша компания считает такое поведение публичного человека недопустимым. Поэтому мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой. Ее персонаж из фильма "100% волк" будет переозвучен другой актрисой», – говорится в письме, поступившем в редакцию Sobesednik.ru. В компании пояснили, что приняли решение прислушаться к зрителям, призвавшим бойкотировать проект, если голос «Инстасамки» не заменят на другой.

Мультфильм «100% волк», персонажей которого озвучивали, в частности, Ольга Бузова и Александр Гудков, выйдет в прокат 8 апреля. Сообщается, что рекламная компания начнется в середине марта также без участия рэп-исполнительницы.