Александр Гудков выпустил видео "Аквадискотека". В финале клипа дед пьет таблетки

На YouTube-канале «Чикен-Каррри» опубликован фит Александра Гудкова и поп-группы Cream Soda — клип на песню «Аквадискотека».

В центре сюжета — история веселья графических персонажей в стилистике компьютерных игр нулевых (Sims, GTA) вокруг фонтанирующей аквадискотеки. Той самой, о которой Алексей Навальный рассказывал в видео о «дворце Путина» под Геленджиком.

Текст повествует о некоем пресытившемся жизнью и привычными развлечениями вроде посещения кальянной и наблюдения за закатом над морем персонаже. Клип сопровождается кадрами из расследования команды Алексея Навального, где узнаются те самые дворцовые богатства.

Клип команда сопровождает довольно субверсивным для комедийного проекта посланием: «Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального».

Клип заканчивается кадрами с водяной маркой известного видеостока, где некий дед пьёт таблетки.

Ранее «Чикен Карри» и Александра Гудкова в частности критиковали за то, что тот позволяет себе смелые шутки в отношении оппозиции, звезд и других менее наделенных властью персон. В том числе в шоу «Comment Out» ни разу не звучали шутки против Владимира Путина и его приближенных.

23 января в России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Летом его пытались отравить, из-за чего он до 17 января проходил лечение и реабилитацию в Германии. По возвращении в Россию он был задержан в аэропорту Шереметьево, а после прямо в отделе полиции в Химках провели суд, где арестовали политика на 30 суток по делу «Ив Роше».