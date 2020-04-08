Гудков извинился перед Михалковым за шутку о генерале Карбышеве

37-летний юморист, телеведущий Александр Гудков признался, что очень долго не мог добиться успеха, потому что его шутки не принимали. Публика считала его фриком, а его шутки многим казались глупыми и примитивными. Все считали его провокатором не от мира сего. Но постепенно начали привыкать и принимать его манеру шутить.

Гудков рассказал, что в отличие от Америки, в России не приняло шутить об инвалидах, карликах, раковых больных и смерти, при этом можно шутить о геях, чернокожих, женщинах и трансвеститах.

– Мне очень нравится позиция в юморе Руслана Белого и нескольких других комиков, – признался Гудков. – Меня подкупает вот это «не оглядывание назад», сколько бы феминистки ни бились, он все равно долбит и долбит. И никакая политкорректность никогда не убьет юмор. Чем больше давят, чем больше рамок, тем больше будет юмора, найдутся новые темы для шуток.

Гудков рассказал, что для него есть опасные и запрещенные темы для шуток. Например, педофилия или политика. Политика ему в принципе не близка, а о педофилах просто не поворачивается язык – уж слишком сжимается сердце.

– Я получаю колоссальный стресс, ведя мероприятия, – поведал Александр. – Я понимаю, что не на всех заходит мой голос, мою юмор. Я думаю: ну почему я здесь стою? Ну это же не главное в жизни!

Вспомнил Гудков и о придуманной им невинной шутке о генерале Карбышеве, которую со сцены произнесла актриса Наталья Медведева. Год назад всего одна фраза юмористки обернулась всероссийским скандалом. Наталью обвинили в неуважении к памяти героя Советского Союза, но сама она просто повторила написанный Гудковым текст.

Первым, кто возмутился по поводу шутки о «замерзшем духе генерала Карбышева», был Никита Михалков. Он назвал девушек-юмористок овцами, ведь генерал умер оттого, что его поливали холодной водой на морозе. С подачи Михалкова Медведеву затравили, и ей пришлось извиняться за свои слова.

– Я автор этой шутки и писал реферат о Карбышеве, потому что знаю его историю, – рассказал Гудков. – Когда Наташа произносила шутку, она не понимала, кто это. Я понимал, что будет весело. Но моя шутка никак не затрагивает тему войны, это шутка о некоем приведении. Я прошу прощения за все, что прижила Наташа Медведева, все камни должны лететь в мой огород. Простите меня! Я просто горю огнем, когда вижу весь этот нелепейший бред по поводу шуток. И я понимаю, что сегодня народ смеется, а завтра меня сожгут вон в том камине.

– Мы с тобой будем в аду за это вариться, – посмеялся Гудков в интервью «Осторожно, Собчак!». – Ты будешь раздавать там огонек.