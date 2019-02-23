Comedy Woman заподозрили в ведении антироссийской психологической войны

Эксперты увидели скрытое оправдание фашизма в шутке Comedy Woman о погибшем в концлагере генерале Карбышеве.

Напомним, скандал вокруг одного из выступлений участниц комедийного шоу Comedy Woman разгорелся после того, как режиссер Никита Михалков раскритиковал шутку о «замерзшем духе» генерала Карбышева в своей передаче «Бесогон».

Как передает «Пятый канал», проводившие психолого-лингвистическую экспертизу выступлений участниц Comedy Woman специалисты обнаружили в них скрытое оправдание фашизма, а также психологическую диверсию, которая разрушает культурологические смыслы и традиционные российские ценности.

В частности, шутка о генерале Дмитрии Карбышеве, по мнению экспертов, оскорбляет личность и достоинство узника фашистских концлагерей.

Кроме того, лингвисты предположили, что шоу может являться частью антироссийской психологической войны, целью которой является разрушение духовно-нравственного строя молодежи.

Напомним, генерал-лейтенант Карбышев, являвшийся одним из лучших советских фортификаторов, крупнейшим отечественным ученым-инженером, профессором и доктором военных наук, был взят в плен немецкими захватчиками в бессознательном состоянии в августе 1941 года и почти четыре года провел в нацистских концлагерях. Карбышев погиб, когда в феврале 1945 года нацисты вывели узников «Маутхаузена» на плац и обливали их водой из брандспойтов.