Мультфильм "100% волк" предлагают бойкотировать из-за участия Инстасамки

Рэперша Инстасамка, пользуясь слабостью института репутации в России, решила умножить популярность показательным унижением визажисток.

Бьюти-работницы, по утверждению 20-летней блогерши Дарьи Зотеевой (реальное имя Инстасамки), опоздали к ней на мейк-ап. Во время их работы она включила видеокамеру и с использованием бранной лексики заявила, что «это было их последнее опоздание».

В следующих сторис она выкидывает косметичку и вещи одной из двух девушек в коридор.

«Я решила, что это был последний день, когда я в свою сторону терпела неуважение», — заявила она в инстаблоге. После она пожаловалась, что до этого ее оператор проспал самолет перед съемками клипа, а одна из ассистенток украла около 200 тысяч рублей.

Блогерша стала особенно популярна после слива ее интимного видео Валерием Комиссаровым. Фото: Global Look Press

«Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы еще раз какие-то [******] позволили себе опаздывать ко мне хоть на минуту, я буду просто выгонять», — говорит Зотеева.

Если до этого можно было рассматривать ситуацию как конфликт с трудовым коллективом, то далее девушка занялась разжиганием классовой ненависти».

«Вы обслуживающий [долбанный] персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы [плохо] живете. Мне мерзко на вас смотреть. Вы нищие [******], которые никогда ничего в своей жизни не поменяют», — заявила Инстасамка и плюнула в камеру.

В случае повторения ситуации блогерша заявила, что будет устраивать опросы в Инстаграме, что делать с провинившимся: «вытряхнуть на него пепельницу или облить мочой».

Позже она опубликовала видео на котором сжигает две пятитысячные купюры, которые должна была заплатить визажисткам. Процесс она сопровождает комментариями: «Я лучше сожгу эти деньги, чем они потратят их на свою никчемную жизнь, вонючие кредиты».

В соцсетях видео блогерши собрало уже сотни тысяч просмотров. В Твиттере пользователи предлагают обратиться к рекламодателям инста-селибрити, а также бойкотировать мультфильм «100% волк», в дубляже которого Инстасамка приняла участие вместе Ольгой Бузовой и Александром Гудковым.

Пользователи Инстаграма продолжают кидать жалобы на аккаунт блогерши за распространение враждебных высказываний.