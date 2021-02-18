Клава Кока отказалась от фита с Инстасамкой из-за слов об "обслуживающем персонале"

Одна из ведущих поп-исполнительниц российской сцены 2020 года Клава Кока опубликовала в Instagram сторис, где обращается к рэп-исполнительнице Инстасамке и отказывает ей в совместной работе.

К такому решению исполнительницу хита «Покинула чат» привел скандал вокруг инста-селебрити. Напомним, два дня назад уроженка Тобольска Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) выложила в Сети ролик, где оскорбляет двух визажисток и выкидывает их вещи в коридор за опоздание на мейк-ап.

Инстасамка

При этом артистка дождалась, пока девушки закончат работу, и уже после включила камеру, чтобы публично унизить их. После она записала видео, где сожгла зарплату визажисток, лишь бы они не потратили ее «на свою никчемную жизнь и вонючие кредиты».

Весь день она публиковала видео, где унижала «обслуживающий персонал», а на следующее утро начала коллекцию сторис с насмешливых обращений: «Доброе утро всему обслуживающему персоналу. Как вы? Никуда сегодня не опоздали?»

Уже днем от услуг Инстасамки отказалась кинопрокатная компания TenLetters. Ранее блогерша озвучила одну из героинь мультфильма «100% волк».

«Наша компания считает такое поведение публичного человека недопустимым. Поэтому мы объявляем о прекращении сотрудничества с Дарьей Зотеевой. Ее персонаж из фильма "100% волк" будет переозвучен другой актрисой», — заявили в компании.

Рэперша начала оправдываться, что говорила лишь о тех сотрудниках, кто опаздывает и плохо делает свою работу. Но прямые цитаты доказывает обратное — девушка явно указывала на свое пренебрежительное отношение к рабочим сферы обслуживания.

Также Инстасамке припомнили другие инциденты связанные с ее именем. Так, ранее она облила курьера кофе из-за того, что он принес ей товар без перчаток.

Клава Кока в сторис понадеялась, что ей никогда не придется пересекаться с Инстасамкой в жизни. Ранее рэперша предлагала ей записать совместную песню.

«К сожалению, ты рисуешься для меня и, наверное, для других, совсем не тем человеком, которым ты являешься. Я считаю, что твой поступок низкий. Я считаю, что люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты», — сказала певица.

Рэперша Инстасамка стала популярная после серии скандалов, связанных с участием в реалити-шоу и в частности со сливом интимного видео, которое она сама передала продюсеру и создателю «Дома 2» Валерию Комиссарову.