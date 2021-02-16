Кожа да кости: чудо-диета Киркорова помогла Даве сбросить больше 10 килограммов

Бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян давно признавался в склонности к полноте. В частности, вес блогера во время участия в проекте «Танцы со звездами» был более 100 килограммов. Дава не раз намекал, что исполнять сложные па на паркете в таком весе ему тяжеловато. На помощь новоиспеченному другу и бизнес-партнеру пришел король российской эстрады Филипп Киркоров.

Филипп Бедросович не только взял Даву под свое продюсерское крылышко, но и «подсадил» на эффективную интервальную диету. Сам Киркоров уже пару лет придерживается жесткого распорядка питания и отказывает себе в любимых кока-коле и выпечке.

– Дава, как он похудел-то! – поделился своими наблюдениями Киркоров в интервью каналу "Россия 1". – Он следовал моей диете, вот эта вот 16-часовая диета. Интервальная диета, вот так вот работает!

Киркоров предположил, что всего за несколько недель Дава сбросил более десяти кило.

Правила интервальной диеты просты: есть можно практически все, что угодно, если делать 16-часовой перерыв между приемами пищи.

Киркоров рассказывал, что сам он прекращает есть ровно в 18.00, а завтракает только в 12 часов следующего дня. За это время организм успевает полностью очиститься от пищи. По слухам, на интервальной диете Киркоров сидит с 2019 года и уже сбросил более 30 килограммов лишнего веса. Этой же схемы питания придерживаются, например, Екатерина Андреева, Анна Седакова, Юлия Меньшова и Дженифер Энистон.

Теперь к списку известных худеющих знаменитостей присоединился и Дава, о существовании которого широкая публика узнала всего пару лет назад.

Киркоров, кстати, уже открыто называет себя его продюсером и признается, что занимается продвижением рэпера. «Болею за него!» – подчеркнул певец.

Хорошо, если эта мужская дружба не станет поводом для разрыва приятельских отношений поп-короля с Ольгой Бузовой, ведь это она когда-то познакомила 27-летнего Даву с 53-летним Киркоровым. Впрочем, как недавно признался сам Филипп, он продолжает тепло относиться к обоим даже после из разрыва.