Седой Киркоров, Носорог, Крокодил: шоу "Маска" раскрыло жюри и героев второго сезона

Стали известны последние новости о шоу "Маска" на НТВ. Второй сезон стартует 14 февраля.

8 февраля прошла презентация второго сезона шоу «Маска» на телеканале НТВ, в ходе которой продюсеры и члены жюри рассказали новости о проекте.

Пресс-конференцию из-за пандемии коронавируса решено было провести в онлайн формате. Первым зрители увидели ведущего проекта Вячеслава Макарова и генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

– На первом этапе случались ссоры, – вспомнил начало работы над первым сезоном шоу Вайнштейн. – Люди не понимали, почему они должны скрывать свое участие в шоу от семьи, даже у меня появилась тайна от моей жены из-за проекта.

Ведущий "Маски" Вячеслав Макаров и участник под маской Банана

– У нас теперь 14 масок, а значит, и программ больше будет, – рассказал о новом сезоне Тимур Вайнштейн. – Как и в первом сезоне, участники будут из разных жанров – спортсмены, актеры, музыканты и т.д. Среди наших участников есть Народные артисты России, олимпийский чемпион, чемпион мира, все вместе они выпустили больше 100 музыкальных альбомов, пятеро из них прыгали с парашютом, один участник уверен, что Филипп Киркоров – его фанат.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева представила новые маски: Заяц, Лама, Неваляшка, Крокодил, Носорог, Банан, Розовая пантера, Черная пантера, Змея, Ананас, Солнце, Единорог, Пингвин, Белый орел.

Крокодил и Солнце покорили Родригеза и Тодоренко

– Змея, Белый орел и Крокодил были самыми сложными в изготовлении, так как это наши оригинальные костюмы, – уточнила Юлия. – Зарубежные коллеги сказали, что костюмы потрясающие, и даже решили использовать их в своих шоу.

На сцене появились и члены жюри второго сезона: Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез.

Регина Тодоренко и Филипп Киркоров удивили поклонников яркими новыми образами – Регина покрасила волосы в ярко-розовый цвет, Филипп Бедросович же предстал перед поклонниками шоу с седыми волосами и бородой.

Киркоров и Валерия не знают, кто скрывается под маской Носорога

Поп – король признался, что многие его знакомые просили устроить их в проект:

– Очередь выстроилась, а я им говорю: «Как вы себе это представляете? Что я подойду к Вайнштейну и скажу, возьми того-то и того?»

Тимур Вайнштейн представил нового, пятого члена жюри, который заменит Гарика Мартиросяна… точнее, дал подсказки. Имя нового члена жюри все узнают во время первого выпуска новой «Маски», который выйдет в эфир 14 февраля на НТВ.

Киркоров в "Маске" предстанет в новом имидже: с седыми волосами и бородой

– Это мужчина, певец, не брюнет, он ниже и младше Киркорова, но выше и старше Родригеса, он не умеет танцевать, но все равно – звезда, – пояснил Вайнштейн.

Поклонники шоу уже начали выдавать свои версии. Большая часть считает, что в кресле жюри будет Игорь Крутой, Максим Галкин, Александр Ревва или Дима Билан.