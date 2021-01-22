Второй сезон шоу "Маска" на НТВ: дата премьеры, состав участников, новое жюри

Совсем скоро зрители увидят новый сезон шоу «Маска» на телеканале НТВ. Sobesednik.ru расспросил о нем генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлию Сумачеву, которая немного приоткрыла завесу тайны перед премьерой.

– «Маска» с шикарными рейтингами вошла в жизнь телезрителей. Все ждут новостей о втором сезоне.

– «Маска» не только ворвалась в жизнь телезрителей, но и доказала свои шикарные рейтинги и доли в новогоднюю ночь. Наш специальный праздничный выпуск имел оглушительный успех. Благодаря чему новогодние показатели НТВ стали лучшими за последние 10 лет.

Кадр из первого сезона "Маски" // фото: скриншот YouTube

«Маска» обошла «Новогодний Маскарад» на «Первом» и «Новогодний парад звезд» на телеканале «Россия 1».

Премьера второго сезона "Маска" состоится 14 февраля на телеканале НТВ.

Из новостей: прежде всего увеличилось количество участников. Если в первом сезоне их было 12, то сейчас стало 14.

Зрителей ждут абсолютно новые персонажи и, безусловно, определенные сюрпризы.

– Сильно ли изменится состав жюри? Уже известно, что его покинет Гарик Мартиросян...

– У нас всего одна замена. Других изменений с нашими любимыми и дорогими членами жюри (Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез. – Прим. Sobesednik.ru) мы не планируем.

Продюсер Юлия Сумачева // фото: Instagram

– Может, раскроете тайну, каких новых масок нам ждать?

– Будут и маски из других версий международных выпусков шоу, и наши оригинальные образы, которые вновь мы самостоятельно придумали, – невероятные, абсолютно разные, непредсказуемые.

– Будут ли новые правила? Внесли что-то новое в концепцию проекта?

– Конечно, новшества будут. В том числе они связаны с количеством участников на проекте, но все карты сейчас раскрывать не буду.