"Маска" на грани срыва? Сергей Пенкин отказался участвовать в шоу

14 февраля на НТВ должна состояться премьера второго сезона телешоу «Маска». Но подготовка идет не очень гладко.

В прошлом году рейтинги проекта били все рекорды. Что покажет нынешний сезон – пока неясно. Тем более что участвовать в шоу, по нашей информации, отказались сразу несколько звезд.

Среди участников «Маски» организаторы мечтали увидеть Сергея Пенкина. Он одним из первых получил приглашение поучаствовать в новом сезоне. Впрочем, легендарный артист идти на проект отказался.

– Да, меня звали в «Маску», – подтвердил Сергей Пенкин. – Но я отказался. Мое место – сидеть в жюри, а не в масках выступать.

Отказ организаторы получили и от нескольких других больших звезд, что стало для них полной неожиданностью. Ведь члены жюри работают в «Маске» с удовольствием.

– Несколько ярких звезд среди участников «Маски» в новом сезоне все-таки будут! – раскрывает тайны наш информатор. – Очень яркая певица, по которой сходили с ума миллионы мужчин, один популярный певец, по сей день волнующий умы многих. Сейчас идут последние приготовления. Костюмы для участников уже сделаны. Начались репетиции первых выпусков.

Сам Пенкин сейчас готовится к большому юбилейному концерту в Москве, который состоится 13 февраля в «Крокус-Сити-Холле».

– Будет симфонический оркестр, – делится Пенкин. – Со мной будут петь Гриша Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Дима Маликов. Мы подготовили прекрасную сценографию. Надеюсь, мои поклонники останутся довольны.

Арсений Васильев