"Все зашло слишком далеко": Киркоров объявил о войне Бузовой и Давы

Филипп Киркоров пролил свет на отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна после разрыва.

На днях поп-король поддержал своего подопечного в проекте «Танцы со звездами», исполнив песню «Немного жаль» для номера Давида Манукяна. Филипп всячески опекает Манукяна не только в профессии, но и в жизни.

Корреспондент Sobesednik.ru спросил Киркорова, как ему удается быть нейтральным в ситуации, когда близкие ему люди – Ольга Бузова и Давид Манукян, разругались вдрызг.

– Я же Святой Валентин, я хочу, чтобы все были счастливы. Я люблю и Олю, и DAVA, – объяснил Филипп.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном//фото: Instagram

– Вы верите, что Бузова и Манукян помирятся?

– Нет, все зашло слишком далеко, наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, я же сумел сохранить дружеские отношения с Аллой Борисовной, – поделился мудрым советом Филипп Бедросович.