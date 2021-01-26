"Я больше так не могу!": озвучено шокирующее признание Началовой перед смертью

На «Первом канале» стартовал сериал о жизни Юлии Началовой (31 января звезде, умершей 2 года назад, исполнилось бы 40 лет). Телевизионщики показывают жизнь звезды без прикрас. Впрочем, некоторые моменты не вошли в фильм. О них Sobesednik.ru рассказала подруга Юлии Аника Керимова, которую она называла своим любимым дизайнером.

– С Юлей мы дружили давно, – рассказывает Аника. – Я создала для нее наряды, в которых она участвовала в последнем проекте своей жизни – шоу «Один в один». Юлия была светлейшим человеком. Мне до сих пор не верится, что ее нет с нами. Кажется, она сейчас позвонит и скажет: «Аника, еду!»

Керимова признается: в Доме моды Юля заряжала всех позитивом и сама всегда была в прекрасном настроении. Хотя давалось ей это очень непросто. Началова тяжело болела: у нее была подагра, диабет. Но Юля старалась не унывать.

– Юля в последнее время не могла ходить на каблуках, – продолжает Аника. – Ей каждый шаг давался с большим трудом. Я знала об этом. Поэтому мы создали для нее специальную обувь с удобной колодкой, от которой Юля была в восторге. «Мне так в ней комфортно! – говорила она мне. – Как в тапочках». В нашей обуви она и ходила в последние дни.

По словам Аники, перед смертью Юля испытывала чрезмерные нагрузки. Она всю себя отдавала участию в шоу «Один в один». Бесконечные репетиции отнимали немало времени и сил. Началова забыла, что такое хороший сон.

– Помню, Юлька как-то пришла ко мне и говорит: «Я так хочу выспаться!» – вспоминает дизайнер.

Она спала по пять часов в сутки, а иногда и того меньше. Я ей говорила: «Юля, тебе нужно больше отдыхать». Но она говорила: сейчас не могу. Наверное, из-за переутомления у нее и случился еще большой сбой в организме, – полагает Аника.

Она оставила после себя яркий след. Мы все всегда помним о ней, по-другому и быть не может.

– Вы слышали, что Юля стала мамой во второй раз?

– Мне бы не хотелось говорить на эту. Но я буду только счастлива, если этот ребенок действительно окажется ее. Потому что Юля хотела иметь очень много детей, мечтала стать многодетной матерью.