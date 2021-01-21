Поздравляли Песков с Джигурдой: Анастасия Волочкова показала, что умеет в свои 45

Балерина зажгла, выступив в юбилей на сцене… Большого театра.

Праздник – не для себя, но, прежде всего, для многочисленных друзей и поклонников: так решила отметить 45-летие Анастасия Волочкова и подготовила спектакль, в котором главную роль отвела себе. Самая известная и обсуждаемая балерина страны показала, что еще много чего может и в возрасте «ягодка опять».

Начала она с классики, а после усложняла номера, то кружась в подвешенной на сценой золотой клетке, то паря на белоснежных полотнах, то проводя мастер-класс для подрастающего поколения, стоя на перекладинах. И сидя на них же – в шпагате, естественно. Но больше всего поразила самоирония именинницы: декорацией для одного из выходов она выбрала… Историческую сцену Большого театра, с которой были связаны одни из самых скандальных страниц ее жизни.

Самые яркие отрывки юбилейного выступления артистки смотрите в видео-галерее Sobesednik.ru.

Поздравить Анастасию пришли столь же эпатажные звезды, как она сама: Александр Песков, Никита Джигурда (его всюду сопровождал разжалованный Михаилом Ефремовым адвокат Андрей Алешкин), Никас Сафронов. И они, и другие гости дарили виновнице торжества охапки исключительно ее любимых белых роз. «Пусть цветы будет моей самой тяжелой ношей!» – благодарила Волочкова. За вечер она сменила с десяток нарядов и ни разу ни присела, не выпила ни одного бокала шампанского, ни отведала ни одной тарталетки с оливье: каждую минуту хозяйка то пела (один из главных хитов Аллы Пугачевой «Мне нравится», прозвучавший в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром»), то давала автограф-сессию, то организовывала розыгрыш своих книг… Со всеми она была бесконечно мила и не уставала подчеркивать, как счастлива, что столько людей собрались ради нее.

А гости не расходились почти до часа ночи. С одной стороны, хотелось подольше отдать должное нашей любимой балерине, с другой стороны – отведать гигантских устриц, которые после моментально съеденных тарталеток были единственным угощением праздника. На ладью со льдом их выложили в закрытом виде и не открывали до последнего под разными предлогами, всякий раз прося собравшихся погулять еще 5-15 минут. Тому, кто за ними присматривал, даже приходилось прятать острый нож от уставших от ожидания гостей, которые пробовали вскрыть их сами. Устрицы в итоге начали открывать только после того, как юбилярша задула свечи и разрезала торт-медовик. Они были столь же хороши, как ее танцы, и все разошлись, спеша до закрытия в метро, довольные.

Крылова Елена