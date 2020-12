Песков пожаловался, что нет достойных для пародий певцов. А как же Слуцкий!

Среди современных российских исполнителей не хватает по-настоящему ярких образов, которые бы можно было спародировать, рассказал эстрадный певец Александр Песков в комментарии News.ru.

«Жанну Фриске я представлял, Лободу, Ани Лорак, Ольгу Бузову. А кого ещё? Всё! Больше на слуху и нет, — жалуется исполнитель. — Да, что-то делают хорошо. Но это не Алла Пугачёва или Майя Кристалинская».

По мнению певца, если в этой сфере не произойдет существенных изменений, то сам жанр музыкальной пародии может оказаться на грани исчезновения.

Впрочем, в последнее время в роли певцов себя пробуют и люди по своему роду деятельности далекие от этого, например, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, написавший и исполнивший ряд песен про космос, а также футбольный тренер Леонид Слуцкий, чья версия «All I Want for Christmas Is You» стала настоящим хитом в соцсетях.