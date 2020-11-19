"Я дороже Добровинского": новый адвокат Ефремова раскрыл сумму своего гонорара

Андрей Алешкин, в отличие от предыдущего защитника, не работает с актером бесплатно.

Находясь в белгородском СИЗО № 3 и ожидая отправки в колонию, Михаил Ефремов неожиданно для всех заключил контракт с Андреем Алешкиным, который, напомним, присутствовал на апелляции по его делу. Но присутствовал эпизодически: в самом начале заседания защитник, нанятый Никитой Джигурдой, попросил самоотвод, с чем согласился и подсудимый.

И вот Михаил Олегович вновь попросил его услуг, и тут же дела у него, похоже, пошли на лад: новый адвокат на днях начал переговоры с представителем потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. А ведь за все 5 месяцев, что прошли со дня аварии, Ефремову не удалось сделать так, чтобы родные погибшего ходатайствовали о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, или об условном сроке, или о смягчении приговора.

Также родственники Сергея Захарова ни разу не говорили публично, что простили или простят виновника аварии. Наоборот, писали в иске: «Прощения от нас ему не будет никогда». Видимо, Алешкин нашел какой-то подход, что вдова, брат и младший сын Захарова согласились хотя бы обсудить возможное примирение.

Sobesednik.ru поинтересовался у нынешнего защитника актера, какой гонорар ему обещан за работу.

– Андрей, практически все, кого ни спроси, работают в этом деле бесплатно. Добровинский – из симпатии к своим доверителям, бывший адвокат осужденного Эльман Пашаев тоже заявлял, что не взял с подзащитного денег, так как не добился положительного исхода, а если бы добился и взял, то перечислил бы гонорар в детский дом… Скажите, хоть вы «нормальный» защитник, ведете дело не из идейных соображений?

– Только для Sobesednik.ru показываю мой гонорар по данному делу (показывает договор, заключенный с Ефремовым. Фото документа есть в редакции Sobesednik.ru): 10 рублей!

– Как так?!

– Есть такая позиция: некоторые дела надо делать для кармы. Это дело для кармы.

Я обожаю этого артиста, я с удовольствием ходил на его спектакли, и я с удовольствием защищаю его за десять рублей.

– Почему тогда не совсем бесплатно?

– По закону, нельзя заключить договор без оплаты.

– Почему тогда не за совсем символический один рубль?

– А потому, что я не хочу быть, как Добровинский! Я дороже! Причем в десять раз! (Тут Алешкин дал отсыл к первому иску, предъявленному родственниками Захарова к Ефремову. На заседании в Пресненском районном суде они просили 1 рубль на троих, что и озвучил их представитель Добровинский. – Прим. Sobesednik.ru).

– Как подмечено! Добровинский не обидится на вас за такую фразу?

– Это не моя фраза – так сказала Софья (супруга актера Софья Кругликова. – Прим. Sobesednik.ru), когда мы подписывали договор предыдущий (еще для участия в апелляции, на которой Алешкин в итоге взял самоотвод).

Она сказала: «Вы дороже Добровинского?» Я сказал: «Да». Она сказала: «Ну, даже мой сын Никита может позволить вас себе как адвоката». (Уточним, что 32-летний актер Никита Ефремов – сын Михаила Ефремова от второй супруги Аси Воробьевой, а в браке с Кругликовой у него родился сын Борис, сейчас ему 10 лет. – Прим. Sobesednik.ru).

Жена Михаила Олеговича спросила меня, зачем я это делаю. «Чего вы хотите?» – спросила она. Я ей сказал: «Можно я буду ходить пожизненно на спектакли Михаила Ефремова, когда он выйдет, как гость? Жене моей и мне будьте любезны пригласительные».

– И на лучшие места?

– Само собой.

– Согласилась?

– Она сказала: «Даже если вы ходить не будете, эти места всегда будут свободными».

– Вы так договорились независимо от того, каким будет результат вашей работы?

– Я дождусь Михаила…

– И тогда решите точно?

– Мы сделаем все, чтобы его освободить.

Евгения Донченко.