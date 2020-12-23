Тарзан тайком от жены продал квартиру, в которой изменял Королевой

Сергей Глушко поспешил избавиться от нехорошей жилплощади, куда приводил любовниц.

На канале «Пятница» продолжается шоу «Племя» – выживалити, в котором звезды шоу-бизнеса отправляются на остров к аборигенам, чтобы попытаться уцелеть в условиях дикой природы. Сейчас в проекте испытывает себя Наташа Королева. Певица согласилась на этот эксперимент после громкого скандала вокруг измены ее мужа Сергея Глушко (Тарзана) с молодой актрисой Анастасией Шульженко.

Однако супруг отправился вслед за Наташей уже через несколько дней и, как стало известно Sobesednik.ru, сделал на острове важное признание.

Оказалось, что пока Наташа Королева готовилась к участию в телешоу, Глушко продал квартиру, в которой он ей изменял. Тарзан решил, что его жена все равно не смогла бы вернуться туда после всей этой истории.

– Я хочу тебе сообщить одну новость, которую ты еще не знаешь, – обратился 50-летний Сергей к супруге на острове. – Я продал квартиру – решил, раз уж она такая несчастливая для нашей семьи и в ней собрался весь комок грязи, то ее лучше продать. Я знаю, что ты туда не хочешь возвращаться.

Наташу такое самовольное решение мужа не на шутку шокировало. Певица оказалась с ним не согласна.

– В чем квартира виновата? – возмутилась 47-летняя Королева. – Диван бы этот продал! Правда, девушка с обостренной фантазией рассказывала, что они якобы кувыркались на семейном ложе и чуть ли не в моих пижамах, но на самом деле все гораздо прозаичнее.

Сможет ли Наташа простить мужа за продажу жилья и какие испытания ждут их на острове – можно узнать в новых выпусках «Племени» на канале «Пятница».