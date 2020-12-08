"Буду жить в племени аборигенов!": Наташа Королёва шокировала поклонников отчаянным шагом

На днях Наташа Королёва, которая сообщила, что из-за пандемии коронавируса испытывает финансовые проблемы и больше не может содержать коллектив музыкантов, удивила поклонников резкой сменой имиджа. Звезда, которую мы привыкли видеть брюнеткой, сделала себе африканские кудри. С новой прической артистка произвела настоящий фурор.

«Вылитый Тарзан! – говорят ее поклонники. – Один в один: даже не отличишь!»

Сама Наташа улыбается. С новой прической ее сравнивают не только с Тарзаном.

– Еще пишут, что я похожа на Николаева, – смеется звезда. – Цвет волос и мои кудри, видимо, навевают такие ассоциации. На самом деле я решила выйти из зоны комфорта. Плюнуть на все, что происходит, и круто изменить свою жизнь. Афрокудри – это первый шаг к этому! Я улетела на остров в Африку, где буду жить в племени аборигенов. Решила попробовать научиться выживать в дикой природе. И афрокудри как раз подходят для такого образа жизни.

Это сложные волосы, если можно так выразиться, – улыбается артистка. – Они очень длинные: нужно было делать покороче, конечно. Но я же психанула так психанула. Решила преобразиться по полной! Конечно, с ними очень тяжело. Первые десять дней ужасно тянула кожа головы! Просто нечеловеческие ощущения, будто с тебя снимается скальп. Мне хотелось преображения, как любой женщине. Когда у нее происходят негативные события в жизни, она меняется и тем самым стирает все плохое, что у нее было, и идет вперед совсем другая, преображенная.